Hytale startet im Januar 2026 in den Early Access.

Es sah so aus, als wäre es für Hypixel s Hytale wirklich vorbei. Der Konkurrent Minecraft, der schon lange in Arbeit war, wurde faktisch entlassen, als Riot Games beschloss, seine Veröffentlichungsunterstützung für das Projekt zurückzuziehen – eine Entscheidung, die als endgültiger Sargnagel für das Spiel galt. Doch dann änderte sich die Dinge überraschend, und das Projekt wurde wiederbelebt, als die Rechte an den Schöpfer zurückgegeben wurden. Jetzt haben wir ein weiteres großes und vielversprechendes Update zu berichten.

In einem Blogbeitrag wurde bekannt gegeben, dass Hytale bereits am 13. Januar 2026 in den Early Access starten wird. Zwei Wochen nachdem das Spiel von seinen Gründern zurückerworben wurde, wissen wir jetzt, wann wir in das Projekt eintauchen können.

Es wird nicht die auffällige neue Version sein, die in Arbeit war, sondern vielmehr kehren die Entwickler zu einer alten Version von vor etwa vier Jahren zurück, die offenbar dazu führen wird, dass sie ihre plattformübergreifenden Ziele opfern wird.

"Wir haben uns von der neueren Engine entfernt, die als komplettes plattformübergreifendes Rewrite gedacht war, und konzentrieren uns nun darauf, die Originalversion wiederzubeleben. Dies erforderte das Auswählen, Auswählen und Zusammenführen von mehr als 300 GitHub-Filialen zu einem einzigen funktionierenden Branch. Es war ein bedeutender technischer Aufwand, aber wir sind jetzt zuversichtlich genug, um den Early Access zu starten."

Hypixel drückt aus, dass einige Teile dieses Spiels durch diese Entscheidung alt und veraltet wirken werden und dass Modding und kreative Werkzeuge langfristig nicht so weit sein werden, wie sie sie wollen, aber sie sollten trotzdem für den ersten Tag funktionieren.

Darüber hinaus wird bestätigt, dass das Spiel die Vorabkäufe am 13. Dezember öffnen wird, aber die Entwickler kümmern sich nicht allzu sehr darum, ob du dir zu diesem Zeitpunkt ein Exemplar schnappst oder nicht, da sie Folgendes erklären.

"Wenn du dich nicht wohl dabei fühlst, vorzubestellen, dann bitte nicht. Das ist echter Early Access, das heißt, es ist noch sehr unfertig und wird eine Weile fehlerhaft sein, aber du hast mein und das Engagement des Teams, Hytale zu dem Spiel zu machen, das wir uns immer gewünscht haben."

Uns wird gesagt, dass wir bald noch weitere Updates zum Projekt erwarten können, also bleiben Sie dran.