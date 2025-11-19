Hytale erhebt sich von den Toten: Riot gibt das Sandbox-Spiel seinem Schöpfer zurück

HQ

Auch wenn manche es vielleicht als Minecraft-Klon abgetan hätten, waren viele Spieler begeistert von Hypixel Studios' Hytale, als es 2015 erstmals vorgestellt wurde. Nach dieser Enthüllung engagierte sich Riot Games in das Projekt, und wir hörten eine Zeit lang nichts mehr.

Anfang dieses Jahres wurde bekannt, dass Hytale abgesetzt wurde und es so aussah, als würden wir es nie bekommen. Allerdings sollten wir in dieser Branche niemals sagen, denn das Spiel ist inzwischen wieder in die Hände des Hypixel-Gründers Simon Collins-Laflamme gegangen.

"Wir freuen uns sehr, bekannt zu geben, dass wir Hytale von Riot Games erworben haben. Auch wenn es für sie keinen Sinn machte, es in der bisherigen Form weiterzuentwickeln, wollten sie letztlich das Beste für die Spieler – nämlich dass wir eine überarbeitete Version des Spiels spielen. Wir sind Riot Games dankbar, dass sie dies möglich gemacht haben", heißt es in einer Stellungnahme von Collins-Laflamme. Er sagt, dass Hypixel bereits über 30 Entwickler neu eingestellt hat, um Hytale wieder zum Leben zu erwecken.

Schon jetzt sehen wir die Früchte ihrer Arbeit, denn Hytale hat einen 16-minütigen Gameplay-Trailer vorgestellt, der neues Gameplay aus dem neuesten Kapitel der Wiederbelebung des Spiels zeigt. Mit Hunderttausenden Aufrufen seit seiner Premiere auf YouTube zeigt der Gameplay-Trailer, wie groß das Interesse der Leute jetzt sind, da Hytale offenbar zurück ist.