Hytale Die Nachfrage vor dem Kauf ist so hoch, dass die nächsten zwei Jahre der Entwicklung finanziert werden

Es kommt nicht oft vor, dass Spiele, die die Art von Entwicklungshürden und Rückschlägen erlebt haben, die Hytale durchgemacht haben, tatsächlich ankommen und in die Hände der Fans gelangen. Aber Anerkennung gebührt dem Team von Hypixel: Selbst nachdem sie die Unterstützung von Riot Games verloren hatten, gaben sie das Projekt nicht auf, und jetzt wird es verwirklicht.

Die lang erwartete Early-Access-Version des Minecraft Challengers erscheint heute, und nachdem die Fans seit Anfang Dezember ihre Unterstützung durch den Vorkauf des Spiels zeigen konnten, hat Hypixel -Gründer Simon Collins-Laflamme nun in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass das Interesse in dieser Zeit so hoch war, dass das Spiel nun für die nächsten zwei Jahre eine Finanzierung hat.

"Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass wir offiziell die nächsten zwei Jahre der Entwicklungskosten durch Vorabkäufe gesichert haben. In Kombination mit meinem persönlichen Engagement von zehn Jahren blicken wir sehr stark in die Zukunft."

Die große Frage ist nun, ob Hypixel sein Publikum halten und weiterhin ansprechen kann, um sicherzustellen, dass das Interesse und die Unterstützung auch in den nächsten mehr als zwei Jahren produziert weiterfließen. Was wir wissen, ist, dass Hypixel überhaupt kein kleines Studio ist, da Collins-Laflamme außerdem anmerkt, dass das Entwicklungsteam derzeit aus 50+ Personen besteht.

