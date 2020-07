Hysterisches Partyspiel Fall Guys: Ultimate Knockout startet am 4. August

Gang Beasts ist ein lustiges Spiel und Battle Royale wird vielerorts ebenfalls als unterhaltsam angesehen. Japanische Spielshows wie Takeshi's Castle haben aufgrund ihrer lächerlichen Stimmung und der übertriebenen Inszenierung fast einen Kultstatus inne und wenn man all das mit einer bunten Präsentation verbindet, dann landen wir irgendwann beim neuen Spiel von Mediatonic. Fall Guys: Ultimate Knockout wurde am Wochenende im Showcase von Devolver Digital besprochen und mit einem Veröffentlichungsdatum versehen.

Der Titel wird am 4. August auf PC und PS4 starten und es gab einen Trailer, der das Party-Spielprinzip noch einmal verdeutlicht. Man kämpft mit 59 anderen Spielern darum, am Ende die Krone zu erhalten oder andere Spieler zu ärgern (es ist nie so ganz klar, was das eigentliche Ziel ist, oder?). Die Spieler-Progression ist wohl vor allem kosmetischer Natur, das heißt aber auch, dass jeder direkt einsteigen kann.