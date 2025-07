Hyrule Warriors: Age of Imprisonment zeigt mehr Gameplay, aber noch kein festes Veröffentlichungsdatum

Für den Fall, dass es irgendwelche Zweifel gab, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment ist eine kanonische Geschichte

am 10. April 2025 um 13:22 NEWS. Von Alberto Garrido

Und es füllt diese interessante Lücke in der fernen Vergangenheit, die wir uns nur in Tears of the Kingdom vorstellen konnten.