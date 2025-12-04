Hyrule Warriors: Age of Imprisonment - wichtiger Leitfaden zu Tipps, Waffen und Charakteren

HQ

Wir haben vor ein paar Jahren etwas Ähnliches mit dem Hyrule Warriors: Age of Calamity Guide gemacht, und wir mussten das Gleiche einfach für das neue und vielleicht bisher beste Zelda-Musou machen. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment ist jetzt auf Nintendo Switch 2 verfügbar und ihr könnt bereits unsere Gamereactor-Rezension lesen, um zu sehen, was verbessert wurde. Aber mit diesen Verbesserungen kommen auch neue Systeme, die die Kämpfe tiefer und komplexer machen, und es kann viel auf einmal zu verarbeiten sein.

In diesem unverzichtbaren Hyrule Warriors: Age of Imprisonment Leitfaden sammeln wir eine Reihe von Tipps und Tricks, die dir helfen, der bestmögliche Stratege und Krieger gegen Ganondorfs Armeen aus Monstern, Shadows und Konstrukten zu werden. Wir werden auch erklären, wie man jeden spielbaren Charakter und die meisten Spezialwaffen freischaltet. Wir werden diesen Leitfaden über mehrere Tage aktualisieren, um Nachspiel-Ergänzungen und neue Inhalte widerzuspiegeln, also vergiss nicht, wieder vorbeizuschauen. Und wie immer, wenn Sie eine konkrete Frage haben, hinterlassen Sie sie in den Kommentaren und wir antworten so schnell wie möglich. Auf geht es!

Die Legende von Zelda Musou.

INHALTSVERZEICHNIS

Tipps und Tricks

Zeichen

In Hyrule Warriors: Age of Imprisonment kannst du zunächst insgesamt 19 spielbare Charaktere freischalten. Das sind die, die du bekommst, in der Reihenfolge ihres Erscheinens:

Waffen

Wie man gefährliche Angriffe mit einzigartigen Aktionen stoppt

Wenn ein Elitegegner seinen nächsten Zug mit einer roten Aura auflädt, sei vorsichtig: Das ist ein gefährlicher Angriff. Mit normalen Aktionen zu treffen ist praktisch nutzlos; Stattdessen solltest du eine der einzigartigen Aktionen deines Charakters einsetzen, um sie zu kontern. Du kannst dich auch retten, indem du eine Special Attack benutzt, aber das ist eine defensivere, weniger effiziente Option.

Das System funktioniert wie ein Schere-Stein-Papier-Dreieck, bei dem jede deiner einzigartigen Aktionen (R+Y/X/B/A) eine bestimmte Art von gefährlichem Angriff "besiegt". Anfangs sieht man meist Ladungs- und Sprung-/Luft-Attacken, aber später trifft man auch auf gefährliche Angriffe vom Schild- und Projektiltyp.

Um es intuitiver zu machen, empfehlen wir, immer denselben Zählertyp denselben Tasten zuzuweisen, damit du nicht sofort denken musst, wenn du einen rot leuchtenden Gegner siehst. Zum Beispiel kontern wir immer Angriffe mit Y, Schilde mit B und Sprung-/Luftangriffe mit X, und dann weisen wir weitere Aktionen oder Zonai Geräte R+A und ZR je nach Gegnertypen im aktuellen Kampf zu.

Denk daran, dass deine einzigartige Aktion eine Abklingzeit hat und dass Zonai Geräte ebenfalls ihre Batterien zum Aufladen benötigen.

Schließlich, wenn du keine Akku mehr hast oder deine einzigartigen Aktionen auf Abklingzeit sind und du einen Verbündeten in der Nähe hast, der handeln kann, kannst du immer das Steuerkreuz nach oben drücken, um zu "wechseln": Dein Partner taggt sich ein und führt automatisch die entsprechende einzigartige Aktion aus, um den gefährlichen Angriff abzuwehren.

Save Sync Strikes für den perfekten Moment

Anfangs wirst du wahrscheinlich sofort auf L drücken wollen, sobald die Anzeige für zwei nahegelegene Verbündete voll ist (besonders am Anfang, einfach um die Power Rangers -artigen Zwischensequenzen zu sehen), aber sobald du ein paar Stunden in der Kampagne bist, fang an, diese Sync Strikes zu speichern – sie verschwinden nicht.

Verschwende sie besonders nicht an ein kleines Rudel Futtergegner, es sei denn, du hast es eilig, und achte darauf, was deine Partnerin mitbringt, wie Verteidigungswerkzeuge, magische Unterstützung (Sonnia, so lange sie kann, lässt deine einzigartigen Aktionen schneller aufladen) oder, am wichtigsten, elementare Effekte.

Über Anfragen, Gefälligkeiten und Nebenkämpfe (Herausforderungen)

Wenn du wie wir ein Completionist bist, wirst du keine orangen Symbole auf deiner Karte sehen wollen und das Bedürfnis verspüren, sie "aufzuräumen", bevor du zur nächsten Hauptstory-Mission übergehst.

Das liegt natürlich bei dir, aber sei gewarnt: Auf normalem Schwierigkeitsgrad bist du auf den Hauptkämpfen mehr als übervorbereitet. Nebeninhalte haben mehrere Charaktere aufleveln, du hast reichlich Zonaite Stahl und Rupien, um deine Waffen aufzurüsten und sie mit Spezialeffekten durch Siegel zu versehen, und du schaltest außerdem neue Angriffe, Kombos und Herzbehälter frei, indem du Materialien übergibst. Etwas übermächtig zu sein ist schön, aber es kann das Spiel auch weniger herausfordernd und damit etwas weniger spannend machen.

Wie man Zelda freischaltet

Keine Sorge, du musst nichts Besonderes tun, denn wie es immer mehr der Fall ist, ist Zelda nicht nur spielbar, sondern tatsächlich die Hauptfigur dieses Abenteuers. Sobald sie 10.000 Jahre in die Vergangenheit reist und immer noch benommen und verwirrt ist, nimmt die königliche Familie von Hyrule sie auf und das Spiel übergibt dir die Kontrolle von der allerersten Tutorial-Mission. Zum ersten Mal ist es ein Spiel, bei dem ihr Name nicht im Titel steht, doch sie ist die Protagonistin.

Wie man Rauru freischaltet

Der erste König von Hyrule und "einer der wenigen überlebenden Zonai, die vom Himmel herabstiegen" stößt mit Begeisterung zu deinem spielbaren Roster, sobald du eine bestimmte frühe Trainingsmission abgeschlossen hast, die zufällig der zweite Hauptkampf ist. Zelda versus Rauru ? So einen Hype hatten wir seit Neo gegen Morpheus nicht mehr gesehen...

Wie man Mineru freischaltet

Die Schwester des Königs, eine Gelehrte, neugierig auf Technologie und Magie (und daher eine Art Geistesverwandter von Zelda ) und Expertin für Konstrukte und Zonai Geräte, schließt sich der Gruppe während einer Hauptgeschichte an, die die dritte in Chapter 1 (Where Ancient Wisdom Sleeps ist und die erste ist, die im Depths of Hyrule stattfindet, wobei du nichts Geringeres als ein Captain Construct, ein Frox und ein Flux Construct gegenüberstehst.

Wie man Calamo und das geheimnisvolle Konstrukt freischaltet

Der wandernde Korok und der coole, robotische Krieger, der Link sehr ähnlich sieht (und nicht nur, weil er stumm ist), beginnen ihre Abenteuer parallel zu den anderen Helden, wenn es Zeit ist, eine Gerudo und Molduga Offensive abzuwehren, die von Ganondorf in einer bestimmten groß angelegten Wüstenschlacht geplant wurde.

Sie werden jedoch erst nach einer frühen On-Rails-Flugphase (sehr ähnlich an Star Fox /Lylat Wars ) und nach Abschluss der folgenden Fußmission, einer sturmfokussierten Schlacht, der fünfte und letzte Kampf von Chapter 2 ist, in deine Spielreihe aufgenommen.

Wir führen Krieg mit Ganondorf. Die Karte ist in Karmesinrot getaucht, der Blutmond steht hoch am Himmel und der einzige männliche Gerudo hat Sonnias geheimen Stein benutzt, um sich nach den tragischen Ereignissen einer bestimmten Story-Mission, die du bereits in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gesehen hast, in den Dämonenkönig zu verwandeln. Hier beginnt Hyrule Warriors: Age of Imprisonment wirklich, denn jetzt wimmelt alles von Monstern...

Wie man Typhan freischaltet

Jeder gute Angriff beginnt mit einer guten Verteidigung, und in diesem Fall ist der Schild der Schlüssel zu diesem eher ungewöhnlichen Verbündeten: "ein kampferprobter Hylianer" und "Leibwächter der königlichen Familie von Hyrule". Um Typhan freizuschalten, schließe einfach diesen stürmischen Hauptkampf am Ende von Chapter 2 ab.

Wie man das Schwert der Hohen Garde freischaltet

Wenn drei neue Verbündete, die am Ende von Chapter 2 zu deinem Kader stoßen, nicht ausreichen und du ein eingefleischter Zelda Fan bist, mach dich auf zwei weitere kleine Geschenke gefasst. Die erste, ebenfalls zum Abschließen desselben finalen Chapter 2 -Kampf, ist High Guard 's Sword, eine spezielle Bonuswaffe, die im Inventar erscheint, wenn du Speicherstände von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf demselben Profil hast. Es wird "ausschließlich von den königlichen Wachen verwendet, die dem König von Hyrule am nächsten stehen". Mit anderen Worten, die perfekte Waffe für Typhan.

Wie man das Claymore der High Guard freischaltet

Genau wie oben, aber diesmal brauchst du Speicherdaten von Hyrule Warriors: Age of Calamity auf deiner Konsole.

WARNUNG: Das funktioniert nur, und das Spiel schaltet diese Waffen nur als "zusätzliche Boni" frei, wenn deine Speicherstände aus den anderen Spielen unter demselben Benutzerkonto gespeichert sind. Es funktioniert nicht, wenn die Daten zu einem anderen Profil auf derselben Konsole gehören.

Wie man Quino freischaltet

"Immer wenn sich dieser Soldat während seiner Kämpfe zur Rettung Hyrules in die Enge getrieben fühlt, kommen Erinnerungen an den Tag, an dem Calamo und der Mysteriöse Konstrukt ihn retteten, nachdem er von den hylianischen Truppen getrennt worden war, zu ihm zurück."

Abgesehen von diesem Missionstext, der ein Level-19 Scouting Challenge beschreibt, musst du im Grunde genau das tun, um Quino in Chapter 3 freizuschalten: das spezielle Scouting Challenge abzuschließen, das mit einem silhouettierten Charaktersymbol und einem "character+"-Symbol erscheint.

Unterschätze diesen jungen Elite-Soldaten mit seinem Großschwert und seinem Mii -ähnlichen Gesicht nicht. Wenn du in seine Level und Ausrüstung investierst, wird er schnell zu einem deiner Favoriten.

Wie man Qia freischaltet

Die neue Zora Königin, eine Meisterin des Dreizacks, schließt sich der Gruppe an, als du sie zusammen mit King Rauru und ihrer Gruppe in den Lanayru Feuchtgebieten rettest, direkt nachdem ihr Vater im Kampf gefallen ist. Besiege den Schlamm-Erzdämon Grimtorok zum ersten Mal in einer bestimmten Sumpf-Hauptmission, und sie gehört dir.

Wie man Lago freischaltet

Ähnlich wie Quino belohnt dich ein Level-22 Scouting Challenge in der Lanayru Region mit Lago, sobald Qia und ihr Gebiet freigeschaltet wurden. Diesmal ist es ein Zora Hilferuf eines Veteranen, der geschworen hat, nie wieder zu den Waffen zu greifen. Unheilvolle letzte Worte. Pass auf die Lynel auf.

Wie man Raphica freischaltet

Nicht zu verwechseln mit Barças Raphinha ist dieser selbstbewusste, seitlich gesäumte Vogel der Rito Patriarch im Spiel. Er nutzt die Kraft des Windes, ist ein scharfer Schütze mit dem Bogen (natürlich) und kann Wirbelwinde erzeugen, die perfekt sind, um elementare Effekte zu ketten. Er schließt sich dem Team an, nachdem er eine bestimmte Schneefeldschlacht abgeschlossen hat, begleitet von Calamo und dem Mysterious Construct.

Wie man Vence freischaltet

Ein weiterer gefiederter Krieger, diesmal mit einem... Federklinge. Er geht Flügel in Flügel mit Raphica.

Wie man Agraston freischaltet

Der Goron Anführer in diesem Abenteuer wird spielbar, sobald du eine große Krise auf Death Mountain gelöst hast, weil es offenbar nicht genug war, einen Titanen in einer separaten, Star Fox -artigen Mission zu besiegen. Dieser Typ kann Steinmauern mit bloßen Händen zerstören und das Feuerelement einsetzen, daher wird er später extrem nützlich sein. Allerdings ist er auch einer der am wenigsten spannenden Charaktere, die man steuern kann.

Wie man Pinnec freischaltet

Du hattest Rito mit Schwertern und Bögen, also brauchst du jetzt einen Lanzenträger, und sein Name ist Pinnec. Um ihn zu rekrutieren, schließe ein weiteres Scouting Challenge ab, diesmal Level 28, das sich in Tabantha befindet und sich auf einen "unbekannten Lanzenträger" konzentriert. Sein Fernangriff ist brutal.

Wie man Ardi freischaltet

Diese Gerudo Kriegerin war von Anfang an vielversprechend, und nun wird sie ihre neue Anführerin. Um ihre Donnerkräfte und die mächtigen Schildparaden zu genießen, schließe eine Hauptstory-Mission ab, die in der entweihten Wüste spielt. Nach diesem Kampf siehst du, wie sie als neue Gerudo Matriarchin aufsteigt, nachdem die verräterische Shiok besiegt ist. Ardi ist eindeutig einer der spaßigsten Charaktere zum Spielen.

Wie man schnell zu Camps reist

Wenn du schnell zu den Lagern zurückreisen möchtest, um Gesundheit zu sammeln oder einfach näher an dein nächstes Ziel zu teleportieren, kannst du Zonai Heißluftballons benutzen. Man weist einfach einer Aktion eine zu, wählt einen Außenposten auf der Karte und geht hoch.

Diese Option wird genau zu dem Zeitpunkt freigeschaltet, zu dem du beginnst, Ardi zu steuern, während der oben erwähnten Wüsten-Hauptmission.

Wie man das Ritterkonstrukt freischaltet

Die Mysterious Construct wird viel weniger geheimnisvoll, sobald die letzte große Rasse zu den Guten stößt. Im Grunde wird der Charakter nach Ardi umbenannt und ihr Volk wird zu Verbündeten. Lies nicht weiter, wenn du die wichtige Wüsten-Story-Mission noch nicht abgeschlossen hast.

In diesem Moment nehmen Rauru und Mineru seine Hilfe an, und wenn Zelda entdeckt, warum seine Absichten zweifelsfrei sind: Das Konstrukt erwachte und erwachte zum Leben, dankCalamo einer Scherbe der Klinge des Master-Schwertes. Nicht weniger. Der König schlägt ihn dann formell zum Ritter, und er wird zum Knight Construct, Träger des Lichts.

Wie man Siegel von Waffen entfernt

Wenn du Siegel nicht richtig kombiniert hast (denk daran, dass das Stapeln identischer Siegel ihren Effekt multipliziert), oder wenn du Siegel, die du bereits geschmiedet hast, auf andere Waffen wiederverwenden möchtest, kannst du auch Siegel entfernen, die du nicht mehr willst. Verwechsle das nicht mit dem Zerlegen von Waffen.

Diese Funktion schaltet man frei, indem man eine Anfrage beantwortet, Waffen ein zweites Leben zu geben, die verfügbar wird, sobald sowohl Ardi als auch die Mysterious Construct deinen Reihen beigetreten sind, irgendwo zwischen der ersten und zweiten Schlacht von Chapter 4.

Wie man herausfindet, wie viele versteckte Schatztruhen in einer Mission vorhanden sind

Dieser sehr praktische Indikator wird zwischen der ersten und zweiten Schlacht von Chapter 4 als Belohnung für eine Anfrage zur Schatzsuche freigeschaltet, vorausgesetzt, du gibst die benötigten Materialien ab.

Übrigens, wenn du den Standort versteckter Schatztruhen direkt auf der Minikarte anzeigen möchtest, kannst du diesen Vorteil mit Gefälligkeitsgutscheinen auf dem Belohnungsmarkt der Einrichtungen kaufen.

Wie man Cadlan freischaltet

Ein weiterer Zora, diesmal ein Lancer, der aufgeladene Klingen benutzt, die du zielen und werfen kannst, indem du X drückst. Schließe die Level-33 Scouting Challenge in Lanayru ab, das dreht sich nur darum, "Ihre Hoheit" zu verteidigen, und er wird sich dir anschließen. "Für Königin Qia!"

Das dritte Mal ist der Charme, denn an diesem Punkt im Spiel kann man drei Charaktere auf einmal freischalten.

Wie man Sholani freischaltet

Der zweite dieser dreiteiligen Gruppe auf empfohlener Stufe 33 ist Sholani, die treue Begleiterin der Matriarchin, die ebenfalls beschließt, den Kampf selbst in die Hand zu nehmen. Ihr Scouting Challenge dreht sich ganz um "Prinzipien, für die es sich zu kämpfen lohnt". Sholani s Schlüsselmechanik ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie viel mehr Schaden verursacht, wenn man nach ihren starken Angriffen immer wieder X mit gutem Timing und Tempo antippt – fast wie bei einem Rhythmusspiel, indem man die Taste drückt, während sich die Kreise füllen.

Wie man Ronza freischaltet

Wer braucht schon Gorons, wenn man einen laufenden Panzer wie Ronza hat? Dieses brutale Großschwert schwingende Gerudo erhält man durch das Abschließen des dritten dieser Level-33 Scouting Challenges, das sich auf einen unstillbaren Machtdurst konzentriert. Und da sie im Grunde eine Goron -Stufe-Brutale unter den Gerudo ist, findet ihre Mission im vulkanischen Gebiet von Eldin statt. Ronza führt ihre eigene Fraktion innerhalb des Stammes an und kann Sandstürme hervorrufen. Kein großes Ding.

Wie man die Anzahl der versteckten Koroks enthüllt

Das ist wahrscheinlich einer der gefragtesten Indikatoren für Komplettisten, weil einige Koroks teuflisch gut versteckt sind. Um zu sehen, wie viele es in jeder Schlacht gibt (nur Hauptkämpfe), erfülle die "Tanz im Regen"-Anfrage aus Calamo s Tagebuch in Chapter 4. Er erscheint kurz nach Beginn des Kapitels in der Faron -Region, sobald du die geheimen Steinkräfte für jeden Stammesführer in einer entscheidenden Hauptgeschichte freigeschaltet hast.

Und wenn Sie den genauen Standort der Koroks auf der Minikarte anzeigen möchten, können Sie diese auf dem Prämienmarkt der Einrichtungen kaufen, indem Sie Gefälligkeitsgutscheine ausgeben.

Wie man Braton freischaltet

Dieser Goron "Pyrit-Kenner" macht mehr Spaß als sein Chef Agraston und ist auch viel sympathischer. Um ihn freizuschalten, schließe das Level-36 Scouting Challenge in Chapter 4 ab, das sich um ein Goron mit sehr feiner Geschmack dreht und dich dazu bringt, diesen abtrünnigen Jungen tief in der Gerudo Desert zu retten.

Wie man Pastos freischaltet

Der letzte Goron war ursprünglich gegen ein Bündnis mit Hyrule, schwingt aber sein Großschwert wie ein Spielzeug. Du schaltest ihn frei, indem du ein Level-38 Scouting Challenge über einen Einzelgänger abschließt, der erscheint, nachdem du den Lava-Erzdämon Grimgohma mit King Rauru s cleverer Überraschungsstrategie in einer Hauptstory-Mission besiegt hast, die auf einen riesigen Gegenangriff ausgerichtet ist.



Glückwunsch! Indem du Pastos zu deinem Roster hinzufügst, hast du alle 19 spielbaren Charaktere in Hyrule Warriors: Age of Imprisonment freigeschaltet, die mit dem Basisspiel Nintendo Switch 2 kommen. Werden mehr über DLC erscheinen? Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Nintendo-inspiriertes Warriors -Spiel herunterladbare Inhalte erhält, also verliert nicht die Hoffnung.



Wie man das Levellimit einer Waffe erhöht

Wenn du es bemerkt hast, kann jede Waffe letztlich sechs Boni und Siegel enthalten. Wie die leeren Slots andeuten, können Waffen ihre anfängliche Levelobergrenze überschreiten. Damit eine Waffe weiter über Level 10 hinaus levelt, musst du zuerst Zonaite Stahl an der Schmiedekonstruktion verschmelzen, bis sie die erste Obergrenze erreicht. Sobald du das mit einer beliebigen Waffe eines beliebigen Charakters machst, erscheint im Funktionsmenü des Konstrukts eine neue Option namens "Level Cap" (Funktionsmenü des Konstrukts), direkt zwischen "Waffen verbessern" und "Siegel entfernen". Wenn du eine bestimmte (große) Menge Ressourcen abgibst, erhöhst du von dort aus das maximale Level und stapelst weiterhin Siegel und Sync Seals.

Was für ein Unterschied im Vergleich zu den Waffen in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Diese brechen nie!

Wie man das Schwert der Elitegarde freischaltet

Während das Schwert der High Guard und das Claymore der High Guard großartig aussehen und eindeutig für Hardcore-FansZelda gemacht sind, ist das Schwert des Elite Guard noch cooler und mit Abstand eine der besten Waffen in Hyrule Warriors: Age of Imprisonment , da es mit 22 Basisangriffen ausgestattet ist und bereit ist, aufgerüstet und weiter aufgelevelt zu werden.

"Ein Schwert, das von den besten königlichen Wachen Hyrules benutzt wird. Diese scharfe, glänzende Klinge dient als Wegbereiter für diejenigen, die dem von der königlichen Familie vorgegebenen Weg folgen."

Wenn du es willst, vergibt das Spiel es als Belohnung für das Absolvieren einer epischen Schlacht am Ende des Spiels, um das Schloss zurückzuerobern, eine der letzten Hauptmissionen, die damit endet, dass du Ganondorf an den Toren seiner usurpierten Festung gegenüberstehst.

Nach dem Spiel: Was du nach dem Abschluss freischaltest Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Achtung, Spoiler voraus.

Gute Frage. Natürlich wird ein Spiel mit so viel Inhalt, Aktivitäten und Nebenmissionen nicht sofort versiegen, sobald der Abspann läuft. Sobald du die finale, entscheidende Schlacht (empfohlene Stufe 56) in Chapter 5 und den Folgekampf (empfohlene Stufe 57) in Chapter 6 abgeschlossen hast und dadurch gleichzeitig Ganondorf besiegst, die Demon King in der Depths und die Forbidden Construct auf der Oberfläche von Hyrule, und nachdem du schließlich gesehen hast, wie Calamo in die Great Deku Tree sprießt und Zelda hinter ihr durch den Himmel fliegt Drakonifizierung, erst dann erscheinen zwei zusätzliche Features zusätzlich zu den noch offenen Wünschen und Herausforderungen: gefährliche Feinde und Lenalias Skizzen.

Gefährliche Gegner sind drei ultra-harte Kämpfe, die alle für Level 70 empfohlen werden:



Eine neue Bedrohung im zentralen Hyrule: "Ein Schatten, der eine bedrohliche Präsenz ist, die zuvor unsichtbar war."

Eine neue Bedrohung auf den Himmelsinseln: "Ein einzigartiges Konstrukt".

Eine neue Bedrohung in Eldin: "Ein sehr ungewöhnliches Bokoblin-Exemplar".



"Gefährliche Feinde werden nun auf dem Schlachtfeld erscheinen. Sie sind außerordentlich stark und stellen eine noch ernstere Bedrohung für die Gebiete dar, in denen sie auftauchen. Besiege sie, um viele Belohnungen zu verdienen."

Damit Lenalia ihr historisches Wandbild vollendet wird, erscheinen zehn Sonderwünsche, die mit einem Stern markiert sind, die durch das Einreichen der Skizzen von Lenalia erfüllt werden. Und wie bekommt man diese Skizzen? Indem Sie die neuen Anfragen erfüllen, die an jede Region gebunden sind:



Eine zukunftsorientierte Anfrage (Lenalias spezielles Wandbild).

Eine Skizzenanfrage in Hebra.

Eine Skizzenanfrage in Eldin.

Eine Skizzenanfrage in der Gerudo-Region.

Eine Skizzenanfrage in Necluda.

Eine Skizzenanfrage in Lanayru.

Eine Skizzenanfrage im Zentrum von Hyrule.

Eine Skizzenanfrage in Akkala.

Eine Skizzenanfrage in Faron.

Eine Skizzenanfrage auf den Himmelsinseln.

Eine Skizzenanfrage in den Tiefen.



Parallel dazu wird Lenalia s Favoriten-Notizbuch freigeschaltet, mit folgenden zeichenorientierten Anfragen:



Ein persönlicher Gefallen für Zelda.

Ein persönlicher Gefallen für Rauru.

Ein persönlicher Gefallen für Mineru.

"Und was ist mit meinen Problemen?" (Calamo).

Ein persönlicher Gefallen für Agraston.

Ein persönlicher Gefallen für Qia.

Ein persönlicher Gefallen für Raphica.

Ein persönlicher Gefallen für Ardi.

Ein persönlicher Gefallen für Typhan.

Ein persönlicher Gefallen für Quino.

Ein persönlicher Gefallen für Pastos.

Ein persönlicher Gefallen für Braton.

Ein persönlicher Gefallen für Cadlan.

Ein persönlicher Gefallen für Lago.

Ein persönlicher Gefallen für Vence.

Ein persönlicher Gefallen für Pinnec.

Ein persönlicher Gefallen für Sholani.

Ein persönlicher Gefallen für Ronza.



Die erste Gruppe geht darum, in jeder Region den Status "vollständig entdecktes Gebiet" zu enthüllen, während die zweite Gruppe darauf abzielt, "alle Gefälligkeiten" zu erfüllen, die an jeden spielbaren Charakter gebunden sind (mit Ausnahme des Ritterkonstrukts, dem armen Ding, das nicht spricht). Du kannst sehen, wohin das führt, oder? Im Grunde verlangt Lenalia, dass du das Spiel mit 100 % abschließt. Neben einigen sehr coolen Waffen schaltet dieser Prozess auch spezielle Gespräche mit jedem Charakter als Extra frei.

"Lenalia arbeitet an Skizzen, um ihre Wandgemälde fertigzustellen. Wenn du Anfragen erfüllst und Skizzen aus jeder Region sammelst, könnte etwas Besonderes passieren... "

Als ob das nicht genug wäre, erscheint Taftons Monstermarkt auch in den Depots, sodass du Zugang zu all seinen Spezialgegenständen hast im Austausch für Poes. Suche auf der Karte nach einem lila Trank-Symbol, um Tafton zu finden.

Abschließend erhalten Sie auch Folgendes:

Wie man versteckte Koroks auf der Minikarte zeigt

Denn es ist nicht dasselbe, die Anzahl der versteckten Koroks in einer Mission preiszugeben, wie genau zu wissen, wo sie sich verstecken, oder? Natürlich ist dies Teil des Post-Game, und du aktivierst es, indem du die "Geheime Forschung"-Anfrage in Calamo s Tagebuch erfüllst. Ein letzter Gefallen von deinem kleinen Kumpel, bevor er endgültig Wurzeln schlägt.

Über Update 1.0.2 und die neuen Inhalte

Ende November erhielt Hyrule Warriors: Age of Imprisonment ein kostenloses Update, das neue Herausforderungen und ein hochstufiges Metall hinzufügt, um deine Waffen weiter zu verbessern. Hier ist, was Sie wissen müssen: