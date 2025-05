Hyrule Warriors: Age of Imprisonment läuft mit höheren Bildraten auf der Nintendo Switch 2

Als im April die große Nintendo Switch 2 Direct stattfand, drehte sich eine der größten und wenigen wirklich neuen Enthüllungen um Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, das nächste Kapitel in der musuo-Serie, das auch als eine Art erzählerische Überbrückung zwischen The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom dient.

Das Spiel wird als Switch 2 exklusiv an einem unbestimmten Datum im Winter erscheinen, d. h. entweder Ende 2025 oder Anfang 2026, und da dies der Fall ist, wurde im Rahmen der Creator's Voice -Serie ein neues Video geteilt, das den Titel erkundet.

In diesem Video erhalten wir ein paar Informationen über das Spiel, unter anderem, dass es mehr Feinde geben wird, als es vorher möglich war, sowie die Möglichkeit, Gegenstände zu kombinieren und sich sogar mit Verbündeten zusammenzuschließen. Dies wird zu Mega-1-gegen-1.000-Kämpfen führen, die auf dem Switch 2 flüssiger als je zuvor ablaufen sollten.

Im Video wird ausdrücklich erwähnt, dass das Spiel die Switch 2 benötigte, um mit höheren Bildraten laufen zu können und somit ein flüssigeres Gameplay zu liefern als das, was zuvor vorhanden war. Die Frage, wie viel höher die Frameraten sein werden, muss noch bekannt gegeben werden, aber angesichts der Tiefen, die das Original und Age of Calamity oft erreichen, liegt die Messlatte nicht besonders hoch.

Weitere Informationen zu Age of Imprisonment finden Sie im Video Creator's Voice unten.