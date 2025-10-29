Hyrule Warriors: Age of Imprisonment ist ungefähr so groß wie beide Vorgänger zusammen

HQ

Jetzt ist es nur noch eine Woche bis zur Premiere von Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, exklusiv für Switch 2. Da es sich in der Tat um eine Exklusivität handelt, konnte der Entwickler AAA Games Studio (ein Team von Koei Tecmo) aufs Ganze gehen - und das spiegelt sich erwartungsgemäß in der Dateigröße wider.

Twisted Voxel hat festgestellt, dass die Größe des Spiels jetzt im eShop von Nintendo aufgeführt ist, und dank dessen wissen wir, dass es satte 42,7 Gigabyte wiegt. Das ist etwa doppelt so viel wie seine beiden Vorgänger, Hyrule Warriors: Definitive Edition und Hyrule Warriors: Age of Calamity, zusammen...

Wenn Sie das Spiel physisch kaufen, wird es auf der Kassette gespeichert (Nintendo selbst scheint sich gegen sogenannte Game Key Cards entschieden zu haben), aber wenn Sie es herunterladen, könnte es eine gute Idee sein, zu prüfen, ob Sie etwas Platz freigeben müssen.