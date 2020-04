Hypixel Studios lässt sich von Riot kaufen, um Hytale zu stärken

Riot Games hat diese Woche die Übernahme von Hypixel Studios offiziell bestätigt. Das Team erarbeitet ein Spiel namens Hytale, das wiederum dem beliebten Minecraft-Server Hipixel entspringt. In einem offenen Brief an die Community erklären die beiden Teamleiter, was diese Nachrichten für sie auf persönlicher und beruflicher Ebene bedeuten. Noch wichtiger für die Spieler sind sicher die Informationen in einer separaten FAQ-Rubrik, in der über die Zukunft des Vorhabens gesprochen wird.

Dort lesen wir, dass es angeblich "keinerlei Auswirkungen auf den Minecraft-Server Hypixel oder das Team von Hypixel Inc. [gebe]. Diese Akquisition gilt nur für Hypixel Studios", heißt es im Blog. Hytale wird Unterstützung von weiteren Riot-Games-Entwicklern bekommen, die das Team strukturell erweitern und verändern werden. Aus den Erklärungen der beiden Führungskräfte geht hervor, dass Hypixel innerhalb von Riot ein unabhängiges Unternehmen bleiben soll. Der Plan für das finale Spiel sieht vor, "Hytale 2021 für alle spielbar" zu machen.

Welche Auswirkungen der Studiokauf auf das Geschäftsmodell des Spiels haben wird, ist bislang noch nicht klar, da wir auch noch gar nicht wissen, wie man Hytale überhaupt spielen können wird. Klar ist jedoch schon jetzt, dass zum Spielen ein Riot-Games-Konto erforderlich sein wird. Die Entwickler seien zudem offen für Kollaborationen, Cameos und Crossover, um die eigene Bekanntheit mit derer anderer Marken zu koppeln.