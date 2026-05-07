Bei Gaming-Laptops gibt es oft eine große Trennung zwischen Modellen, die als Leistungs-Kraftpakete gedacht sind, und solchen, die günstiger sind, aber nicht die gleiche Schlagkraft haben, aber vielleicht eher für ein breiteres Publikum geeignet sind. Man kann Hunderte von Pfund für einen Gaming-Laptop oder weit über 4.000 Pfund ausgeben, und obwohl beide Geräte denselben Zweck erfüllen wie ein funktionierender Laptop, ist eines deutlich leistungsfähiger für Videospiele, insbesondere für die sehr anspruchsvollen Titel von heute.

Vor diesem Hintergrund sticht der HyperX OMEN 15 als sehr bewundernswertes Gerät hervor. Es gibt einige verschiedene Modelle dieses Geräts, die man ergattern kann, doch für den Zweck dieses Testberichts haben wir uns darauf beschränkt, die wohl günstigste Variante zu testen, die eine Kombination aus einem 2K/165Hz-Display, einem Intel Core i5, einer Nvidia GeForce RTX 5050 GPU und 16 GB RAM mitbringt. Der Punkt ist, dass all diese kombinierten Komponenten bei weitem nicht so teuer sind wie ihre leistungsstärkeren Alternativen, sodass man dieses 'Basis'-Modell HyperX OMEN 15 für nur 1.200 £ bekommen kann. Das ist zwar immer noch nicht billig, aber PC-Gaming-Hardware ist heutzutage kaum noch billig, und das ist weit entfernt von den 4.400 £, die man zum Beispiel in ein ASUS ROG Strix Scar Modell stecken kann.

Normalerweise würde ich über Preisklassen sprechen und darüber, wie sie effektiv bestimmen, was man von einem Gerät erwarten sollte, um im Grunde realistische Erwartungen zu setzen, und doch war ich bei diesem Laptop zunehmend beeindruckt davon, wie er über seiner Gewichtsklasse hinausragte. Während meiner Zeit, in der ich den HyperX OMEN 15 durch das Ganze gespielt habe, habe ich das Gerät mit verschiedenen Spielen getestet, aus dem gesamten AAA- bis Indie-Spektrum. Kurz gesagt, es erledigt jede Aufgabe mit Klasse. Im Fall von Borderlands 4, einem Spiel, das auf dem PC immer noch absolute Kampfstationen-Albträume verursacht, könnten wir ohne DLSS oder OMENs Boost-System das Spiel mit 55 FPS auf den niedrigsten Grafikeinstellungen und bis zu 27 FPS auf Ultra-Grafik zum Laufen bringen, alles in 2K-Auflösung. Mit Hilfe von DLSS 4 und OMEN Boost hat sich die Performance auf Ultra fast auf 46 FPS verdoppelt, was für Borderlands 4 ziemlich spektakulär ist, besonders auf einem Laptop.

Aber wir haben das Spiel auch anderswo getestet: Marvel's Spider-Man 2 (mit Hilfe von OMEN Boost) bot 75 FPS bei den niedrigstmöglichen Grafikeinstellungen, 62 FPS auf den höchsten und dann 93 FPS, wenn DLSS 4 aktiviert war. Ehrlich gesagt lief das Spiel wunderbar und die HyperX OMEN 15 meisterte die Herausforderung des neuesten Insomniacs mit Anmut. Und für die Indie-Liebhaber da draußen: Wir haben Hades II und Deep Rock Galactic: Survivor getestet, zwei Spiele, die jeweils mit 360 FPS bzw. 192 FPS liefen. Es gibt nicht einmal einen Sinn, dass eines der Spiele mit dieser Bildrate läuft, da das Display von HyperX OMEN 15 nicht mithalten kann, aber es ist trotzdem beeindruckend.

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Und es sollte auch erwähnt werden, dass all diese Informationen aus Spielen stammen, die nicht von der OMEN-KI-Funktion unterstützt werden, die die Systemeinstellungen automatisch anpasst, um sicherzustellen, dass ein Spiel so reibungslos wie möglich läuft, ohne dass man es selbst herausfinden muss. Wir haben diese Funktion getestet, um zu sehen, wie sie in Overwatch funktioniert, und alle Multiplayer-Spieler, denen Leistung wichtiger ist als Grafik, werden begeistert sein, wie die KI das System optimiert, ohne dass sie selbst eingreifen müssen.

Kurz gesagt: Aus Gaming-Sicht, die für potenzielle Käufer des HyperX OMEN 15 sicherlich wichtig ist - sonst würde man sich wahrscheinlich für ein Gerät entscheiden, das eher auf Produktivität ausgelegt ist, wie etwa ein MacBook -, hat dieses Gerät unsere Tests mit Bravour bestanden. Für einen Laptop, der etwa ein Viertel der aktuellen Flaggschiff-Modelle kostet, bekommt man leistungsmäßig ein enormes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Aber abgesehen vom Gaming sprechen wir über das normale Nutzererlebnis der HyperX OMEN 15. Obwohl es nur ein 15,3"-Display hat, ist es sicherlich kein kleines Gerät und hat eine spürbare Masse. Er ist ziemlich massiv und man bemerkt seine Anwesenheit, auch wenn es keine albernen gamifizierten Akzente und Designentscheidungen gibt, die ihn wie etwas aus der U.S.S. Enterprise aussehen lassen. Das Design ist dezent und stilvoll, und wenn da nicht die riesigen Lüftungsschlitze auf der Rückseite des Laptops wären, hätte man kaum einen Grund zu vermuten, dass dies ein Werkzeug für ernsthaftes Gaming ist.

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Die Lüftungsschlitze sind auch kein großes Problem, da sie effektive Teile der breiteren Kühllösung sind. Es gibt eine hyperbare Kammer, die kühle Luft anzieht und sie nutzt, um die zunehmend erhitzten Innenteile zu kühlen, wobei das Tempest Cooling Suite kombiniert wird, um sicherzustellen, dass die Temperaturänderung nie zu extrem wird und die Konsistenz bleibt, um die Spielleistung gleichmäßig zu regulieren. Nochmals, ich habe nichts gegen extreme Kühllösungen, wenn sie funktionieren, um das Gerät kühl und auch leise zu halten, und beides wird mit dem HyperX OMEN 15 erreicht, daher entschuldige ich die ziemlich riesigen Lüftungsöffnungen.

Wenn es einen Bereich gäbe, in dem ich denke, dass es Verbesserungspotenzial gibt, dann wäre es die Konnektivität der HyperX OMEN 15. Es gibt zwei USB-Typ-A-Anschlüsse und einen einzelnen USB-Typ-C, dazu HDMI 2.1, ein Ethernet, eine Audiobuchse und das Stromkabel. Ich habe das Gefühl, dass es hier Raum für Erweiterungen gibt, vielleicht indem man die Leistung in einen zusätzlichen USB-Anschluss zusammenführt. Aber am Ende des Tages, um ein so effektives Gerät zu einem so attraktiven Preis zu liefern, müssen Entscheidungen getroffen werden, um Kosten zu senken, also lasse ich die Portvariabilität durchgehen, genauso wie ich nicht zu viel Zeit darauf verwenden werde, mir ein detaillierteres Display zu wünschen. Der verwendete Bildschirm eignet sich hervorragend, um Spiele flüssig zu spielen - braucht man also wirklich 4K als zusätzliche Option?

Um den Kreis zu schließen, ist offensichtlich klar, dass der HyperX OMEN 15 ein Gerät war, das mit einer klaren kreativen Vision entwickelt wurde. Dies ist ein Gaming-Laptop, der in erster Linie dafür gemacht ist, Spiele flüssig und effektiv zu spielen, und unter diesen Vorwänden ist er einfach hervorragend. Es gibt dir nicht die Wahl zwischen 4K/30 FPS und 2K/60 FPS, da es von Anfang an davon ausgeht, dass man, wenn man dieses Gerät gekauft hat, Letzteres will, und ehrlich gesagt fällt es mir schwer, das zu kritisieren. Wieder einmal ist es die Intention hinter dem Design, der Wunsch, ein Gerät zu einem angemessenen Preis anzubieten, wenn man PC-Hardware berücksichtigt, und dann einfach ein Produkt zu entwickeln, das innerhalb der festgelegten Parameter glänzt. Die HyperX OMEN 15 tut, was sie erreichen will, und das brillant. Was könnte man sich mehr wünschen?