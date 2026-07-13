Es gibt etwas Zeitloses an einem wirklich guten Shoot 'em up. Hyperwired versucht, dieses klassische Arcade-Gefühl einzufangen, indem der Spieler direkt ins All geworfen wird, wo Schwärme von Feinden, Projektilen und Sekundenbruchteilen Entscheidungen im Mittelpunkt stehen. Die Mission ist einfach: Navigiere durch die Level und besiege den Gegner.

Dein Raumschiff zieht einen kleinen "Wagenheber" hinter sich her, mitten im Chaos auf dem Bildschirm. Das Ziel ist es, zu überleben und das Kabel in verstreute Anschlüsse einzuschließen, um den Weg zur nächsten Stufe zu öffnen. Allerdings weigert sich Hyperwired, die Hand des Spielers zu halten, da die Aktion sofort beginnt und du die Mechanik selbst herausfinden musst. Zum Beispiel hat es eine ganze Weile gedauert, bis ich erkannt habe, dass die kleinen Schiffe auf dem Bildschirm gesammelt werden können, um eine Kampftruppe an meiner Seite aufzubauen. Solche Entdeckungen fühlen sich befreiend an in einer Zeit, in der viele Spiele jedes Detail mit langen Anweisungen und ständigen Pop-up-Hilfefeldern erklären.

Das Spiel hebt das Konzept des "Feeling Jacked" auf ein ganz neues Level.

Obwohl das Spiel von Anfang bis Ende etwa eine Stunde dauert, schafft es Hyperwired, dich bei der Stange zu halten. Die Level werden nicht linear präsentiert, sondern zwischen den Durchläufen zufällig verteilt, sodass jeder Durchlauf einzigartig ist. Die Umgebungen variieren deutlich mehr als erwartet, was verhindert, dass das Spiel vor dem Abspann monoton wirkt. Die Gegner bestehen aus fliegenden Schiffen, Kanonen und gelegentlich einem außerirdischen Tausendfüßler, und obwohl die Anzahl der Gegnertypen begrenzt ist, wirkt der Gegner dennoch überraschend vielfältig.

Zwischen den Levels wählst du die Upgrades aus, die den Rest des Spieldurchlaufs prägen, wobei höhere Geschwindigkeit, stärkere Raketen und andere Verbesserungen ein klares Gefühl von Fortschritt bieten. Das System ist einfach und verleiht eine persönliche Note, wobei der Spieler die Entwicklung des Schiffs bestimmt. Die Auswahl ist nicht überwältigend, aber in Kombination mit den zufällig ausgewählten Levels sorgen sie dafür, dass kein Durchlauf dem anderen gleicht. Im Verlauf des Spiels werden neue Schiffe mit einzigartigen Eigenschaften freigeschaltet, einige sind schneller, andere haben mehr Gesundheit (HP). Hyperwired überzeugt nicht mit tiefgründigen Rollenspielmechaniken, schafft es aber, genug Freiheit zu bieten, um den Spielern ein Gefühl von Eigentum über ihren Spielstil zu geben. Es sind kleine Details, aber sie lassen das Spiel durchdachter gestaltet wirken, als es die einfache Präsentation zunächst vermuten lässt.

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Die größte Enttäuschung ist die Klanglandschaft. Im vierten Level begann ich mich zu fragen, ob jemand den Rest des Soundtracks auf einer anderen Raumstation gelassen hatte, denn in einem Genre, in dem schnelles Tempo und Wiederspielbarkeit entscheidend sind, hätte eine größere musikalische Bandbreite den Gesamteindruck verbessert, besonders während der ersten Stunde der Einführung, in der die sich wiederholende Musik mental anstrengend wird.

Entweder du gibst alles, oder du rennst vor allem davon.

Auch das Arsenal wäre mit mehr Vielfalt besser dran gewesen. Drei Schlüsselanzeigen steuern das gesamte Spielerlebnis: die Gesundheitsanzeige, die Munitionsanzeige und die Energieanzeige. Gesundheit und Munition erfordern während des Kampfes ständige Aufmerksamkeit, während die Energieleiste hauptsächlich dazu dient, die gesammelten kleinen Schiffe zu ziehen. Die grundlegenden Fähigkeiten (einschließlich der Fähigkeit, verheerende Bomben abzuwerfen und die Zeit zu verlangsamen) sind willkommene Werkzeuge im Kampf durch die Level. Obwohl die nach Abschluss der Level erhaltenen Upgrades das Schiff stärker machen, ändert sich der Kampf mechanisch kaum, und nach einer Weile hat das Spiel den Großteil seines Arsenals gezeigt, sodass der Fortschritt an Reiz verliert.

Auch die visuelle Klarheit fehlt manchmal. Wenn der Bildschirm mit Feinden, Projektilen, Explosionen, Upgrades und eigenen Begleitschiffen gefüllt ist, wird es schwierig zu erkennen, was passiert. Die Intensität wird geschätzt, aber manche Sequenzen werden eher chaotisch als herausfordernd, und zeitweise hatte das Spiel Schwierigkeiten, mit allem auf dem Bildschirm Schritt zu halten. Ich fragte mich, ob ich die Zeitlupen-Taste gedrückt hatte oder ob es nur Lag war.

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Gleichzeitig funktioniert Hyperwired dank seiner Kernmechanik unglaublich gut. Die Kombination aus dem Freimachen von Pfaden von Feinden, dem Auffinden von Terminals und der Entscheidung, wie man sein Schiff aufrüstet, verleiht dem Spiel eine eigene Identität unter anderen Shoot-'em-ups. Es erfindet das Genre nicht neu; stattdessen setzt Hyperwired seinen eigenen, unverwechselbaren Stempel darauf.

In Hyperwired kann Chaos ausbrechen, wenn man es am wenigsten erwartet.

Hyperwired erreicht nie ganz die absoluten Höhen des Genres, sondern steht fest auf eigenen Beinen stehen. Die kurze Spielzeit verhindert, dass das Konzept überstrapaziert wird, und auch wenn das Spiel die Geschichtsbücher nicht umschreibt; es weiß genau, was es sein will. Hyperwired braucht nicht mehr als eine Stunde, um uns daran zu erinnern, warum dieses Genre immer noch nicht müde ist.