Hypersonic GP bietet 90er-Jahre-Anime-inspiriertes Anti-Gravitations-Rennen

Es ist Jahr für Jahr dasselbe. Jedes Mal, wenn ein Nintendo Direct angekündigt wird, tauchen Leute auf und hoffen auf einen neuen F-Zero. Bisher ist nichts passiert, aber 2026 sieht immer noch nach einem guten Jahr für Fans von Anti-Gravitations-Rennen aus.

Erstens haben wir Star Wars: Galactic Racer, das dieses Jahr erscheinen soll, und zweitens hat der japanische Entwickler Mi-lan nun Hypersonic GP angekündigt. Es lässt sich eindeutig sowohl in der Gesamtpräsentation als auch im Hovercraft-Design von F-Zero inspirieren, und in der Pressemitteilung heißt es:

"Betreten Sie eine dystopische Welt, schwerkrafttrotzende Strecken, auf denen Geschwindigkeit sowohl Ihr größter Verbündeter als auch Ihr gefährlichster Gegner ist. Inspiriert von der Anime-Ästhetik der 90er Jahre und den klassischen Anti-Gravitations-Titeln vergangener Zeiten, wirft Hypersonic GP dich in das Cockpit eines von 32 legendären Schiffen und fordert dich heraus, mit Hyperschallgeschwindigkeit das Podium zu erreichen."

Bisher wurde Hypersonic GP nur für den PC angekündigt, aber hoffentlich folgen die Konsolenversionen zu gegebener Zeit. Sehen Sie sich unten den ersten Trailer an.