Hyperkin veröffentlicht neue Guitar Hero-Gitarre für Nintendo Wii

Hyperkin hat gerade den Hyper Strummer auf den Markt gebracht, einen neuen Gitarren-Controller, der für die Nintendo Wii entwickelt wurde. Dieser Controller richtet sich an Gamer, die immer noch gerne zu Guitar Hero oder Rock Band klimpern, und ist mit allen Guitar Hero-Spielen für die Wii sowie Rock Band 2 und 3 kompatibel. Während die Entscheidung des Unternehmens, ein klassisches Design zurückzubringen, einige Augenbrauen hochziehen könnte, besteht Hyperkin darauf, dass sie die internen Komponenten mit frischer Technologie aus dem Jahr 2024 aktualisiert haben, während der nostalgische Look des klassischen Designs von 2009 beibehalten wird. Vorbestellungen sind bereits live bei Amazon, und der Controller wird am 8. Januar offiziell veröffentlicht.

Bist du bereit, deine Guitar Hero-Tage mit einem neuen (aber Retro-)Twist wieder aufleben zu lassen?