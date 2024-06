Hypercharge: Unboxed schafft es, 40.000 Einheiten in drei Tagen zu verkaufen

HQ

Wir berichten zwar oft über die Spiele, die es schaffen, in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung Hunderttausende und Millionen von Exemplaren zu verkaufen, aber das bedeutet nicht, dass andere Spiele mit weniger Verkäufen nicht gut abschneiden können.

Hypercharge: Unboxed, das Spiel, in dem Sie spielen, während Spielzeug in einem lustigen Multiplayer-Shooter zum Leben erweckt wird, ist kürzlich auf der Xbox gelandet und hat es an seinem ersten Tag geschafft, 25.000 Exemplare zu verkaufen. Der offizielle Twitter/X-Account des Spiels veröffentlichte diese Nachricht und feierte die Verkaufszahlen.

Es schien, als wollten einige Hypercharge: Unboxed für den Verkauf dieser Menge ins Visier nehmen, aber die Entwickler lassen sich von diesen böswilligen Aufnahmen nicht unterkriegen, da sie von 25.000 verkauften an einem Tag auf 40.000 in drei Tagen gestiegen sind. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass das Spiel schon eine Weile auf dem PC erhältlich ist.