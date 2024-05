Hypercharge: Unboxed erscheint am 31. Mai auf Xbox

Hypercharge: Unboxed klingt nach dem Spiel Ihrer Kindheitsträume. Als Hommage an Filme wie Toy Story und die immer noch unterschätzten Small Soldiers kannst du in Hypercharge: Unboxed in die Rolle eines zum Leben erweckten Spielzeugs schlüpfen, während du an bombastischen Kämpfen teilnimmst.

Nach einer starken Veröffentlichung auf Steam und Switch kommt es jetzt für Xbox One und Xbox Series X/S. Es bietet eine vollständige Koop-Kampagne sowie einen traditionellen PvP-Multiplayer. Leider wird das Spiel, soweit wir das beurteilen können, nicht direkt zum Start am 31. Mai in den Game Pass kommen. Seht euch den Release-Trailer unten an: