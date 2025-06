Hypercharge: Unboxed Entwickler schlugen auf Gamer zurück, die darum baten, dass es kostenlos spielbar wird

HQ

Hypercharge: Unboxed ist ein wunderschönes Indie-Spiel, das von Toy Soldiers inspiriert ist und dich in die Rolle einer Actionfigur schlüpfen lässt, die aus ihrer Box ausgebrochen ist und in einem Wohnzimmer, Schlafzimmer, Garten oder einem anderen Teil des Hauses, den sie für richtig hältst, Krieg führen will.

Das Spiel wurde für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One und seit kurzem auch für PS5 verfügbar gemacht. Leider haben einige die Entwickler wegen der geringen Spielerzahl des Spiels belästigt und den Entwickler Digital Cybercherries dazu gedrängt, das Spiel kostenlos spielbar zu machen.

In einer Erklärung in den sozialen Medien klatschte der Entwickler zurück und sagte, dass er nicht die Absicht habe, das Spiel kostenlos spielbar zu machen. "Hypercharge wird niemals kostenlos spielbar sein. Es wird niemals Mikrotransaktionen im Spiel, Battle Passes usw. geben", heißt es in dem Beitrag.

Trotz Spielerzahlen, die vielleicht nicht über Elden Ring: Nightreign oder Splitgate 2 hinausgehen, braucht das fünfköpfige Team von Digital Cybercherries sie nicht, um stolz auf das zu sein, was sie gemacht haben. "Wir jagen keinen Trends hinterher oder versuchen, irgendeinen viralen Moment zu erzwingen. Wir müssen nicht Millionen von Exemplaren verkaufen."

Hypercharge: Unboxed ist ab sofort für PC, Xbox One/Xbox Series X/S, PS5 und Nintendo Switch verfügbar.