HQ

Hypercharge: Unboxed stammt von dem kleinen Indie-Entwickler Digital Cybercherries, der von ein paar Freunden entwickelt wurde, die davon träumten, gemeinsam Spiele zu entwickeln. Ihr erklärtes Ziel ist es, unterhaltsame und zugängliche Spiele nach den alten Standards zu machen, und auf ihrer Website schreiben sie: "Es ist so frustrierend, riesige Mengen Ihres hart verdienten Geldes für unvollständige Spiele, teure DLCs und das Ärgernis von Pay-to-Win ausgeben zu müssen. Wir sind gegen all das". Sie können das in Hypercharge: Unboxed sehen.

Hypercharge: Unboxed wurde bereits 2020 für PC und Nintendo Switch veröffentlicht und ist jetzt auf Xbox Series X/S gelandet. Dies ist ein Ego-Shooter mit Elementen der Tower-Defense, in dem Sie als verschiedene Spielzeugfiguren Wellen anderer feindlicher Spielzeuge besiegen müssen - von Plastiksoldaten über Plastikroboter bis hin zu Hubschraubern - die alle wie Spielzeuge gestaltet sind.

Jedes Spiel beginnt mit einer Verteidigungsphase, in der du Verteidigungsstrukturen und verschiedene Fallen um die Punkte auf der Karte baust, die du verteidigen musst. Die Währung, die du zum Aufbau deiner Verteidigung benötigst, sind Münzen, die du während der Kämpfe sammelst, und im Laufe des Spiels schaltest du neue Möglichkeiten frei, dich gegen immer stärkere Feinde zu verteidigen. Wenn die Verteidigungsphase vorbei ist, kommen die Feinde herein und du musst dich so gut es geht schützen und die angreifenden Truppen töten. Es geht immer weiter und eröffnet neue Charaktere, neue Wege und, wie erwähnt, neue Verteidigungen.

Werbung:

In den Levels findest du auch verschiedene Kisten mit verschiedenen Upgrades für deine Waffen oder sogar Sekundärwaffentypen. Es gibt viele verschiedene Upgrades, also gibt es viele Gründe, die Karten zu erkunden und sogar die Waffen herzustellen, die du willst.

Die Ebenen bieten alles von Badezimmern, Küchen und Kinderzimmern bis hin zu Garagen, Dachböden und sogar einem großen Spielzeugladen, und sie sind alle brillant gestaltet. Wenn Sie die Filme Army Men, Small Soldiers und vor allem Toy Story gesehen haben, kennen Sie den Ton, der hier dargestellt wird. Die Karten sind gefüllt mit versteckten Gegenständen, die es zu finden gilt, und alles ist wie ein Pixar-Film aus den 90er Jahren gestaltet. Sogar die vielen Charaktere des Spiels kommen in diesen Plastikboxen, in denen man als Kind sein Spielzeug hatte. Es ist ein wirklich gelungenes und gut gestaltetes Spiel.

Werbung:

Hypercharge: Unboxed ist ein wirklich angenehmer Multiplayer-Shooter mit einem etwas anderen Thema, als wir es gewohnt sind. Es läuft gut auf Series X, die Waffen fühlen sich gut und schwer an und das Spiel ist vollgepackt mit Dingen, die man tun kann. Es gibt viele verschiedene Charaktere, jeder mit unterschiedlichen Skins und unterschiedlichen kosmetischen Kisten zum Freischalten, es gibt viel zu finden und mit ihnen zu experimentieren, und insgesamt ist es mit Freunden ziemlich unterhaltsam. Wenn du alleine spielst, was mit Bots in deinem Team möglich ist, verschwindet ein Teil des Spaßes automatisch, da dieses Spiel ganz klar auf Multiplayer ausgerichtet ist.

Hypercharge: Unboxed ist ein großer Erfolg für den kleinen Entwickler und es ist beeindruckend, wenn man bedenkt, dass dieses Spiel von fast zwei Handvoll Entwicklern und Designern entwickelt wurde. Wenn Sie auf der Suche nach einem nostalgischen Multiplayer-Actionspiel sind, das Sie mit der Familie spielen können (hier gibt es auch einen geteilten Bildschirm), dann ist Hypercharge: Unboxed überhaupt keine schlechte Option und kann sogar für etwa 21 £ gekauft werden.