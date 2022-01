HQ

Ubisoft wird die Online-Server des Battle-Royale-Spiels Hyper Scape in drei Monaten herunterfahren. Am 28. April wird der Titel, der im Herbst 2020 veröffentlicht wurde, nicht länger spielbar sein. Die verantwortlichen Entwickler bedanken sich bei den Fans und sie verraten uns, dass die Erkenntnisse, die während der Aufrechterhaltung des Online-Games gesammelt wurden, in künftige Projekte des Teams einfließen werden.