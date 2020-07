Hyper Scape landet im August neben dem PC auf Konsolen

Hyper Scape ist Ubisofts kostenlos spielbarer Battle-Royale-Titel, der am 11. August in seine erste Staffel eintauchen wird. Dieser Schritt wird an die Veröffentlichung des Spiels auf Playstation 4 und Xbox One gekoppelt, wie Ubisoft kürzlich auf ihren sozialen Kanälen bekanntgab. Da Crossplay unterstützt werden soll, dürfen Spieler auf allen Plattformen zusammenspielen. Inhaltlich dürft ihr in Saison 1 mehr Umfang erwarten - eine Waffe, einen Hack, zeitlich begrenzte Spielmodi und Battle-Pass-Überraschungen. Zum Start der PC-Version haben wir einen optimistischen Ersteindruck vom Ego-Shooter bekommen.

