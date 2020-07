Hyper Scape erreicht Open-Beta-Stadium auf PC

Ausgewählte Spieler haben in den letzten zwei Wochen den technischen Test von Ubisofts neuem, futuristischen Battle Royale-Shooter Hyper Scape ausprobieren können und nun folgt der nächste logische Schritt. Während der Ubisoft Forward haben wir am Abend erfahren, dass die offene Beta ab sofort verfügbar ist, zumindest auf dem PC. Spieler auf den Konsolen müssen sich weiterhin nach Alternativen umsehen, während PC-Gamer bereits den ersten Battle Pass grinden (Erfahrung erhaltet ihr übrigens sogar durch das Zuschauen auf Twitch). In der Beta gibt es eine neue Waffe, eine weitere sammelbare Fähigkeit und zwei temporäre Spielmodi. Übrigens unterrichtet uns Ubisoft in einem Story-Trailer zur Hintergrundgeschichte von Hyper Scape, denn auch Battle-Royales können narrative Einflüsse erhalten... Mehr Eindrücke zum Spiel lest ihr in unserer initialen Vorschau.

You're watching Werben