Hyper Light Breaker wird früher als erwartet veröffentlicht

Es wurde gerade beim Day of the Devs Showcase bestätigt, dass der erwartete nächste Teil der Hyper Light -Serie viel früher als erwartet sein Debüt geben wird. Hyper Light Breaker scheint einer der ersten vielversprechenden Starts im Jahr 2025 zu werden, da sich das Spiel nun für eine Veröffentlichung am 14. Januar 2025 entschieden hat.

Für diejenigen, die neugierig sind, wie sich der Titel von Heart Machine in Aktion schlägt, heißt es in der Beschreibung des Spiels: "In diesem neuen Abenteuer bist du Breaker, ein Söldner, der den Auftrag hat, in das Überholz einzudringen, eine Welt innerhalb des Hyperlicht-Universums, die in Unordnung geraten ist. Entweder alleine oder mit bis zu anderen Breakern erkunden die Spieler große, prozedural generierte Biome in einer lebendigen offenen Welt, begegnen brutalen Monstern, erstellen neue Charakter-Builds, kämpfen gegen mysteriöse Bosse, die als Kronen bekannt sind, und stürzen den ominösen Abyss-König."

Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, uns Hyper Light Breaker anzusehen, in einer Vorschau aus dem Sommer, die Sie hier lesen können. Andernfalls könnt ihr unten einen Haufen neuer Screenshots aus dem Spiel sehen.