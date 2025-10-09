Hyper Light Breaker Schöpfer wird entlassen und beendet die Entwicklung des Spiels

HQ

Es war bisher ein produktives, aber vielleicht nicht allzu erfolgreiches Jahr für Entwickler Heart Machine. Zum Jahreswechsel hat das Indie-Studio Hyper Light Breaker in einer Early-Access-Form gelauncht und im November wird es Possessor(s) in die weite Welt hinauslassen. Das Studio war nicht untätig, aber das hat sich leider nicht in kommerziellem Erfolg niedergeschlagen.

Nach einem turbulenten Start und großen Plänen, das Spiel zu verbessern, hat Heart Machine enthüllt, dass Hyper Light Breaker nicht weitergehen wird. Die Entwicklung des Projekts wurde eingestellt und mit dieser großen Veränderung erschüttern auch Entlassungen das Studio.

Dies wurde in einer Erklärung an Game Developer bestätigt, in der ein Sprecher des Studios erklärte:

"Während wir unsere Arbeit an Hyper Light Breaker abschließen, mussten wir die schwierige Entscheidung treffen, uns von einer Reihe talentierter Teammitglieder zu trennen. Dies war nicht unser idealer Weg, sondern der einzig verfügbare unter den gegebenen Umständen.

"Dieser Weg wird zwar eine Schlussfolgerung über das Projekt beinhalten, aber er spiegelt breitere Kräfte wider, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, einschließlich Verschiebungen in der Finanzierung, Unternehmenskonsolidierung und des unsicheren Umfelds, in dem sich viele kleine Studios wie wir heute bewegen."

Mit einer solchen Veränderung im Hinterkopf sind alle Augen auf Possessor(s) gerichtet, die in dieser turbulenten Zeit anscheinend Interesse wecken und den kommerziellen Erfolg des Studios vorantreiben muss.