Hyenas Impressionen: Payday trifft Apex Legends

Ich habe in meiner Zeit schon einige widersprüchliche Partien gespielt, aber Hyenas ist vielleicht nur die Crème de la Crème. Nachdem ich am vergangenen Wochenende auf der Gamescom einen kurzen Vorgeschmack auf diesen Titel bekommen habe, wo ich auch mit Creative Assembly in einem Interview sprechen durfte, das bald auf Gamereactor verfügbar sein wird, habe ich mich hingesetzt und ein paar Stunden mit dem Closed Beta für den Titel verbracht - und ich habe einen Eindruck: Verwirrung. Denn auf der einen Seite hat Hyenas viel zu bieten, mit einer Nische und einem ungewöhnlichen Gameplay, das durch eine straffe Mechanik unterstützt wird, aber auf der anderen Seite kann ich nicht herausfinden, auf welche Bevölkerungsgruppe dieses Spiel zugeschnitten ist.

Die Idee von Hyenas ist es, in ein riesiges Raumschiff zu düsen, das Tonnen von "Waren" transportiert, um es blind auszurauben. Der Haken an der Sache ist, dass andere Hyenas (auch bekannt als Räuber) das Gleiche tun wollen, und es kommt letztendlich zu einer Erfahrung zusammen, die im Wesentlichen das Liebeskind von Payday und Apex Legends ist. Der Grund, warum ich dieses Design so ungewöhnlich finde, ist, dass die PvE- und Heisting-Systeme in Hyenas nicht besonders gut zu den PvP-Elementen passen, und aus diesem Grund werden diejenigen, die für einen dieser beiden Bereiche ins Spiel kommen, den anderen ziemlich schwer zu ertragen finden.

Hyenas ist kein leichtes Spiel. Wie bei einem Titel wie Apex Legends ist das PvP-Element rasant und hochkarätig, und wenn Sie kein kompetenter Shooter-Spieler sind, werden Sie viel Zeit im Respawning-Bildschirm verbringen oder schlimmer noch, für ein neues Spiel anstehen, wenn Sie eliminiert werden. Was die PvE-Seite betrifft, so ist sie überhaupt nicht sehr anspruchsvoll und macht dennoch einen großen Teil der Hyenas-Gameplay-Schleife aus, die ähnlich wie ein Battle Royale darauf ausgerichtet ist, zu plündern und mächtiger zu werden, um an Wert und Stärke zu gewinnen. Wie wir oft bei Battle Royales sehen, die versuchen, sich zu sehr auf PvPvE zu stützen, kommt eine Seite des Spiels normalerweise nicht so gut durchdacht rüber wie die andere, und nach dem, was ich erlebt habe, ist dies derzeit der größte Nachteil von Hyenas.

Und ich sage das als jemand, der das Charakterdesign und die einzigartigen Fähigkeiten, die für jeden entwickelt wurden, zu schätzen weiß. Ich liebe die Art Direction und das Cel-Shading-Thema. Das Merchandise, das sich in die Geschichte von Sega einkauft und es Ihnen ermöglicht, Sonic Plüschtiere zu stehlen oder Out Run und andere Arcade-Automaten auf der Karte zu finden, ist ein wahres Highlight für Liebhaber von Retro-Spielen. Und die Tatsache, dass es auch lizenzierte Songs zum "Stehlen" gibt, trägt zum Spaß bei. Aber das Problem ist, dass der Raubüberfall-Teil von Hyenas nicht der fesselndste Teil des Gameplays ist, und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Creative Assembly entweder einfach einen Payday-Raubüberfall-Konkurrenten hätte machen oder sich stattdessen in den Battle-Royale-Trend einkaufen und sich ausschließlich auf PvP-Action konzentrieren sollen. Die hybride Natur lässt zu viel zu wünschen übrig.

Zugegeben, ich habe bisher nur das Plunder Riot-Spiel und einige Aktionen gegen die KI erleben können, also werden die anderen Modi, die Creative Assembly auf Lager hat, vielleicht meinen Eindruck von diesem Spiel drastisch beeinflussen. Aber bisher denke ich, dass Hyenas einen langen Weg vor sich hat und dass es einige Probleme haben könnte, Spieler einzubinden, genauso wie Hyper Scape, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, Scavengers, Realm Royale, und so viele andere heute ausgestorbene Battle-Royale-Typen konnten während ihrer kurzen Lebensspanne nicht überwunden werden.

