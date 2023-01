Hyenas enthüllt neue Karte und Alpha-Periode

HQ

SEGA und Creative Assembly bringen eine neue Karte zum Alpha der Hyänen. Die neue Karte mit dem Titel We Took Manhattan ermöglicht es den Spielern, viele Sehenswürdigkeiten zu entdecken, die sie mit New York in Verbindung bringen würden, wie die Brooklyn Bridge und die Wall Street-Schilder.

Im Vergleich zur Greed is Good-Karte, die während des ersten Alpha-Tests der Hyänen entwickelt wurde, bietet We Took Manhattan ein kompakteres Gameplay und konzentriert sich auf die Freiheitsstatue, die die Spieler betreten und in Deckung gehen können.

Das Ziel in dieser Karte ist es, Merchandise zu stehlen. Das ist richtig, Merch ist dieses Mal die große Beute, und du musst all deine Kampffähigkeiten einsetzen, um sie zu ergattern.

Die neue Hyänen-Alpha-Periode läuft von heute (20. Januar) um 17 Uhr GMT bis 9 Uhr GMT am Montag, den 23. Neben diesem Alpha-Test plant Creative Assembly ähnliche Veranstaltungen im Februar, März und April.

Werdet ihr euch die neue Karte ansehen? Schauen Sie sich den Trailer an, der es unten zeigt.