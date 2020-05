Hydrocore-Karte schwimmt im neuen Update zu Bleeding Edge

Ninja Theory veröffentlichte Ende März einen unterhaltsamen Team-Brawler namens Bleeding Edge, dem es zum Start jedoch an Inhalten mangelte. Diese Situation hat sich mittlerweile etwas geändert, denn wir haben bereits einen neuen Charakter erhalten - einen Delphin in einem riesigen Mecha-Anzug namens Mekko. Nun gibt es auch eine neue Karte, Hydrocore. Mit der Veröffentlichung dieses Gebiets gehen umfangreiche Patchnotizen einher, da der Entwickler an einigen Schrauben gedreht hat (darunter auch Quality-of-Life-Verbesserungen). Außerdem wurde eine Reihe neuer Skins für vorhandene Charaktere eingefügt.