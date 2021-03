You're watching Werben

Am 25. Mai springt Maneater auf die Nintendo Switch. Es wird neben der digitalen Download-Version auch eine physische Ausgabe für den Handel geben, allerdings wissen wir derzeit nicht, wie teuer diese ist. Im Spiel kontrollieren wir einen kleinen Hai, der sich an die Spitze der Nahrungskette frisst, um seine Mutter zu rächen. Maneater verfügt über ein Fortschrittssystem und verschiedene Biome, die ihr nach und nach leerfresst. Weitere Eindrücke gibt es in unserer Kritik.