Huthis drohen israelischen Flughäfen mit neuer Blockade

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Wir wissen jetzt, dass die jemenitischen Huthi-Rebellen Pläne angekündigt haben, eine Luftblockade gegen Israel durchzusetzen, indem sie wiederholt seine Flughäfen ins Visier nehmen, wobei der Ben-Gurion-Flughafen als ihr Hauptziel genannt wird.

Dies folgt auf einen Raketenangriff in der Nähe von Tel Aviv am Sonntag, der Teil einer Kampagne ist, die nach Angaben der Huthis in Solidarität mit den Palästinensern in Gaza ist. Die meisten der jüngsten Starts wurden abgefangen, aber die Rakete vom Sonntag war es nicht, was die Spannungen eskaliert, da Israel seine Operationen in Gaza ausweitet.