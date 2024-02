Hüten Sie sich vor dem neuesten POCO X5 Pro-Update, es zwingt Sie, Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen

HQ

Xiaomi hat erst gestern seinen Update-Zeitplan und kompatible Geräte mit der Einführung von HyperOS veröffentlicht, dem neuen Betriebssystem für seine Xiaomi, Redmi und POCO Smartphones, das MIUI ersetzt. Und obwohl im Moment noch nicht bekannt ist, wann diese Updates eintreffen werden, sind Tausende von POCO X5- und F5-Benutzern heute Morgen mit einer schrecklichen Überraschung aufgewacht: Ihr Telefon ist gesperrt.



Liste der Xiaomi-Geräte, die für das HyperOS-Update bestätigt wurden



Xiaomi Pad 6



Redmi Pad SE



Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro



Xiaomi 13 Ultra



Xiaomi 13 Lite



Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro



Redmi Note 13 4G



Redmi Note 13 5G



Redmi Note 13 Pro 4G



Redmi Note 13 Pro 5G



Redmi Note 13 Pro Plus 5G



Redmi Note 12 5G



Redmi Note 12 Pro 5G



Redmi Note 12 Pro Plus 5G



Xiaomi 12



Xiaomi 12 Pro



Xiaomi 12 Lite



Xiaomi 12T



Xiaomi 12T Pro



Es scheint, dass das Update, das vor einigen Stunden weltweit veröffentlicht wurde, das Gerät vollständig blockiert und den Benutzer zum gefürchteten Wipe data / Factory reset zwingt, dh delete the data, was dazu zwingt, das Werkstelefon zu verlassen, und ohne es neu starten oder die Installation mit Mi Assistant oder Reboot Now unterbrechen zu können. Wir wissen nicht, ob noch mehr Modelle betroffen sind, aber Benutzer berichten von einem völligen Mangel an Wohninformationen und einer offensichtlichen Nervosität über den Verlust all ihrer gespeicherten persönlichen Daten.



Verliere ich alle Fotos auf meinem Handy?

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat sich Xiaomi noch nicht zu der Angelegenheit geäußert, aber wir empfehlen dringend, dass Sie, wenn Sie noch nicht mit der Aktualisierung Ihres Geräts begonnen haben, automatische Updates deaktivieren, bis das chinesische Unternehmen einen Hotfix für den Patch vornimmt. Vermeiden Sie vorerst die Aktualisierung der Firmware und warten Sie, bis das Unternehmen Informationen veröffentlicht.