Hurrikan Melissa verstärkt sich auf Kategorie 5 und steuert auf Jamaika zu

Jamaika ist jetzt in höchster Alarmbereitschaft, da sich Hurrikan Melissa zu einem schweren Sturm der Kategorie 5 intensiviert hat, was die Behörden dazu veranlasste, die Bewohner aufzufordern, sofort Schutz zu suchen. Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Flughäfen geschlossen und Notfallzentren auf der ganzen Insel eröffnet wurden, um sich auf mögliche Verwüstungen vorzubereiten. Die Behörden warnen, dass niedrig gelegene Gebiete besonders gefährdet sind und dass Überschwemmungen Gemeinden isolieren und die Infrastruktur beschädigen könnten. Es wird erwartet, dass der sich langsam bewegende Sturm auch die benachbarten Inseln betreffen wird, wobei die Bewohner aufgefordert werden, den Evakuierungsbefehlen Folge zu leisten, wenn sich die Situation entwickelt.