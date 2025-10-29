Hurrikan Melissa steuert auf Kuba zu, nachdem er Jamaika verwüstet hat

HQ

Nachdem Hurrikan Melissa, der stärkste Sturm, der jemals die Insel getroffen hat, mit Windgeschwindigkeiten von 295 km/h durch Jamaika gefegt ist, trifft er nun auf Kuba und verliert stetig an Intensität, bevor er auf den Atlantischen Ozean hinauszieht.

Laut Reuters traf der Sturm in der Nähe der Stadt New Hope auf Land, weit über der minimalen Windgeschwindigkeit von 157 mph (252 km/h) eines Sturms der Kategorie 5, verwandelte Teile des Südwestens Jamaikas in ein Meer aus Fluten und stürzte mehr als eine halbe Million Menschen in die Dunkelheit.

In Jamaika berichtete Premierminister Andrew Holness von umfangreichen Schäden und beschrieb Szenen der Zerstörung in der Gemeinde St. Elizabeth, einem der am stärksten betroffenen Gebiete. Rettungsteams haben einige gestrandete Familien erreicht, aber die Kommunikation ist in mehreren Regionen nach wie vor unterbrochen.

In Kuba hat Präsident Miguel Díaz-Canel die Evakuierung von mehr als 500.000 Menschen angeordnet, während Melissa sich auf den Weg nach Santiago de Cuba macht, und die Bürger gewarnt, sich auf "erhebliche Schäden" vorzubereiten. "Wir sollten bereits heute Nachmittag und Abend seinen größten Einfluss spüren."

"Wir haben gerade mit den Provinzen die Maßnahmen angesichts der Verabschiedung von Melisa geprüft. Die Zahl der Evakuierten übersteigt 735 Tausend, und die Arbeiten gehen weiter. Es wird eine sehr schwierige Nacht für ganz Kuba werden, aber wir werden uns erholen", fügte er in einem Beitrag auf X hinzu.

Meteorologen haben ihn Jamaikas "Sturm des Jahrhunderts" genannt und seine Stärke mit den Hurrikanen Gilbert und Wilma verglichen. In der Zwischenzeit sagen Wissenschaftler, dass Stürme wie Melissa mit steigenden Meerestemperaturen stärker und zerstörerischer werden. Was halten Sie davon?