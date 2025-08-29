Hurrikan Katrina: 20 Jahre nach dem Sturm

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Heute ist es 20 Jahre her, dass der Hurrikan Katrina die Golfküste verwüstete und New Orleans unter Wasser setzte und unzählige Familien aus ihren Häusern zwang. Zwei Jahrzehnte seit der zerstörerischsten Katastrophe in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

Seitdem haben massive Investitionen ein stärkeres Netz von Deichen, Pumpen und Hochwasserbarrieren geschaffen, das die Verteidigung der Stadt verbessert hat. Klimawissenschaftler warnen jedoch, dass wärmere Ozeane und stärkere Regenfälle zukünftige Stürme von ähnlicher oder größerer Intensität mit sich bringen könnten.

"Ich denke, wir sind nicht auf eine weitere Katrina vorbereitet, und wir werden jeden Tag weniger vorbereitet, wenn über die Demontage der FEMA gesprochen wird", sagt Dr. Irwin Redlener, Gründungsdirektor und leitender Berater des National Center for Disaster Preparedness der Columbia Climate School.

Glauben Sie, dass wir besser vorbereitet sind als noch vor 20 Jahren?