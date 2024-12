Hunter x Hunter-Schöpfer enthüllt ehrgeizige Zukunftspläne für den Manga

HQ

Yoshihiro Togashi, der bekannte Schöpfer von Hunter x Hunter, hat den Fans ein vielversprechendes Update über die Zukunft der beliebten Manga-Serie geboten und damit die Begeisterung in der Community ausgelöst. Nach mehr als zwei Jahren Pause kehrte Hunter x Hunter im Oktober 2024 zurück und setzte den intensiven Succession War-Handlungsbogen fort. Die Fans waren begeistert von den neuen Entwicklungen, aber die jüngste Nachricht, dass die Serie eine weitere unbestimmte Pause einlegen würde, ließ viele besorgt über die Zukunft des Mangas und Togashis Gesundheit zurück.

Togashi hat nun jedoch ein großes Update geteilt, das die Fans beruhigt. In einem kürzlichen Beitrag auf X (ehemals Twitter) verriet der Mangaka, dass er aktiv an Drehbüchern für die nächsten 50 Kapitel von Hunter x Hunter arbeitet. Dies ist ein ehrgeiziger Schritt nach vorne für die Serie, da Togashi in den kommenden Monaten eine beträchtliche Menge an Inhalten liefern will, um die Sorgen um die Zukunft der Geschichte zu zerstreuen.

In Togashis Update wurde auch erwähnt, dass er, sobald die Drehbücher fertiggestellt sind, mit dem Einfärben beginnen wird, was einen Einblick in sein Engagement gibt, die in früheren Pausen verlorene Zeit wieder aufzuholen. Diese Nachricht hat für große Aufregung gesorgt, und die Fans fiebern den nächsten Kapiteln entgegen, die wahrscheinlich den packenden Succession War-Handlungsbogen weiterentwickeln werden.

Seit der Wiederaufnahme der Serie im Oktober folgt Hunter x Hunter einem einzigartigen Veröffentlichungsplan, wobei Shonen Jump Togashi die Flexibilität gibt, in seinem eigenen Tempo zu arbeiten, um seine Gesundheit zu managen. Dieser Ansatz scheint sich auszuzahlen, denn Togashi hat sich verpflichtet, 50 Kapitel zu erstellen, ein Versprechen, das auf eine stabilere Zukunft der Serie hindeutet.

Werbung:

Während Togashi seine Genesung fortsetzt und an dem Manga arbeitet, können sich die Fans auf mehr Hunter x Hunter-Inhalte als je zuvor freuen, mit der Möglichkeit, dass der Succession War-Handlungsbogen endlich seinen Abschluss findet und sogar das Potenzial für neue Handlungsstränge, wie die lang erwartete Expedition zum Dunklen Kontinent.

Obwohl die Reise eine Achterbahnfahrt mit häufigen Pausen war, scheint es, dass die Saga von Hunter x Hunter noch lange nicht vorbei ist und ihre Zukunft rosiger denn je aussieht.

Worauf freust du dich am meisten in den kommenden Hunter x Hunter-Kapiteln?

Werbung: