Hunter Schafer über die Rolle von Zelda: "Das wäre so cool"

HQ

Seit Nintendo bestätigt hat, dass eine Live-Action-Verfilmung von The Legend of Zelda in Arbeit ist, strömen Fans in die sozialen Medien, um ihre Gedanken darüber zu teilen, wer in dem Film besetzt werden sollte. Zu diesem Zweck war Hunter Schafer von Euphoria ein führender Kandidat für die Rolle von Princess Zelda, und um das aufzugreifen, kommentierte Schafer während eines Auftritts bei der Premiere von The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes gestern Abend das Fan-Casting.

In einem Interview mit Entertainment Tonight sagte Schafer: "Das wäre so cool. Ich persönlich liebe das Spiel. Ich habe es als Kind gespielt und spiele es auch heute noch. Wer weiß! Das wäre ziemlich cool."

Es gibt noch keine offizielle Ankündigung darüber, wer für die jeweiligen Rollen in dem Live-Action-Film ausgewählt wird, aber vielleicht wird Miyamoto die Hoffnungen der Fans auf die Rolle berücksichtigen.