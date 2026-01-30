Huntdown: Overtime bietet von den 80ern inspirierte Science-Fiction- und VHS-Action

Wir haben Huntdown, entwickelt vom schwedischen Studio Easy Trigger Games, bei der Veröffentlichung 2020 absolut geliebt und uns mit unserer höchsten Bewertung ausgezeichnet. Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht nicht überraschend, dass es hier in der Redaktion Jubel gab, als bekannt wurde, dass eine Fortsetzung bevorsteht.

Oder... Technisch gesehen ist es eher ein Prolog, da Huntdown: Overtime tatsächlich vor dem Original spielt – aber wer befürchtet, dass das bedeutet, dass weniger 80er-Jahre-inspirierte Sci-Fi- und VHS-Ästhetik bedeutet, kann das jetzt nicht mehr tun. Die Pressemitteilung beschreibt es ausdrücklich als "inspiriert von Actionfilmklassikern der 80er" und sagt, es sei "mit handgefertigter Pixelkunst und VHS-Ära-Chaos" entstanden worden.

Tommy Gustafsson, Artdirector bei Easy Trigger Games, sagte Folgendes zum kommenden Action-Abenteuer:

"Overtime ist ein ganz anderes Spiel als das ursprüngliche Huntdown. Wir haben versucht, dieses unerbittliche, vorwärtstreibende Schussspiel aus klassischen Actionfilmen und modernen wie John Wick einzufangen. Dann fügten wir ein riesiges Arsenal hinzu, kybernetische Upgrades, die deinen Spielstil neu formen, und verpackten es in eine Roguelite-Schleife. Das Ergebnis ist etwas, von dem wir hoffen, dass es den coolen Geist des 80er-Jahre-Kinos einfängt und einem gleichzeitig einen Grund gibt, immer wieder zu jagen."

Was das Gameplay angeht, scheint es immer noch viel mit dem Original gemeinsam zu haben – und dafür sind wir natürlich sehr dankbar. Wir werden erneut die Rolle von John Sawyer übernehmen, aber hier ist er immer noch ein Kopfgeldjäger und hat noch nicht die brutale Verwandlung durchlaufen, die ihn in die kybernetische Tötungsmaschine verwandelt, die wir im ersten Spiel zu lieben gelernt haben.

Huntdown: Overtime wird später in diesem Jahr über Early Access auf Steam veröffentlicht, aber wir kennen das Datum noch nicht. Sieh dir unten den beeindruckenden Trailer und ein paar Screenshots an.