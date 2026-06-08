HQ

Der schwedische Entwickler Easy Trigger ist zurück und verwöhnt uns erneut mit einer wilden Mischung aus 80er-Jahre-Vibes, Synth-Rock, Pixel Art und neonbeleuchteter Gemütlichkeit. Kurz gesagt, es ist eine regelrechte Nostalgie-Explosion. Die große Frage ist also: Wird es einfach mehr vom Gleichen sein oder ob auch ein Hauch von Frische im Vergleich zum inzwischen sechs Jahre alten Originalspiel vorhanden ist?

Denn obwohl das Framework dasselbe ist, hat sich vieles von dem, was Huntdown ausmachte, auch verändert – zum Guten wie zum Schlechten. Mit Overtime haben sie sich daran gemacht, eine ziemlich große Portion Roguelite einzubauen, und das Ergebnis ist manchmal ebenso brillant wie frustrierend. Denn wenn Huntdown: Overtime am besten ist, sitzt du da wie ein sabbernder Idiot und liebst einfach das Leben.

Aber fangen wir am richtigen Ende an. Zuallererst steht erneut John Sawyer im Mittelpunkt. Der schießwütige Kopfgeldjäger, der seine Schrotflinte die Kommunikation mit dem Abschaum der Stadt übernehmen lässt, und wie zuvor dreht sich alles darum, den gesetzlosen Sumpf der Stadt zu säubern – eine wilde Mischung aus Gangstern, Verrückten, Mutanten und allerlei Schlägern.

Pixelige Bilder und kitschige Beschreibungen. Es ist schwer, es nicht zu lieben.

Werbung:

Und was einen fast sofort beeindruckt, ist, wie unglaublich befriedigend es sich anfühlt, als Sawyer herumzurasen. Die Steuerung ist messerscharf, und jeder Schuss fühlt sich wie ein Kanonenschuss an. Hier gibt es eine rohe Brutalität, die nur wenige andere Spiele erreichen können, und du gleitest mühelos zwischen Deckungen hindurch, während du den Abschaum einzeln mit ein paar gezielten Schüssen aus deinem treuen alten Gewehr ausschaltest.

In vielerlei Hinsicht fühlt es sich an wie ein Cannon-Film aus den 80ern, auf Augenhöhe mit American Ninja, Missing in Action oder Cobra. Kurz gesagt, es geht mit so ziemlich allem richtig los. Alles ist groß, episch und seltsam überheblich, nicht zuletzt Sawyer selbst, der sich mit einem Gewicht und einer Präzision bewegt, die viel anderes im Vergleich dazu wie Melasse wirken lässt. Die Antwort ist mit anderen Worten, punktgenau, mit einer fast herrlich arcade-ähnlichen Flüssigkeit, die einem wirklich die Knie weich werden lässt.

Es schadet sicherlich nicht, dass Overtime optisch einfach atemberaubend schön ist. Vielleicht nicht ganz auf dem gleichen Niveau wie Replaced, aber dennoch unglaublich charmant, mit einer Designsprache, die an viele der größten Pixel-Art-Klassiker der 90er erinnert. Wirf Contra, Metal Slug und Blackthorne in einen Mixer und du kommst ziemlich nah an Overtime heran. Es ist offensichtlich, dass Easy Trigger eine große Vorliebe für die Actionspiele jener Zeit hat, und jedes Level strotzt vor charmanten Details.

Die Hooligans auf den Straßen der Stadt werden am besten mit Gewalt bekämpft.

Werbung:

Easy Trigger verdient auch eine besondere Erwähnung für die Bosse in Huntdown: Overtime, nicht zuletzt für den rockenden Wahnsinnigen Sammy Six Fingers. Ein gitarrenspielender Hardrocker, gegen den man mitten im Konzert antritt. Ja, es ist genau so albern, wie es klingt, aber ich würde von Huntdown nichts anderes erwarten, und genau wie das erste Spiel nimmt Overtime sich überhaupt nicht ernst.

Aber dann gibt es noch das ganze Roguelite-Setup. Was sich ehrlich gesagt etwas mittelmäßig anfühlt, da das erste Spiel ein echtes Run-and-Gun-Erlebnis war, und für diejenigen, die das Original so schätzten, wie es war, könnte das durchaus ein kompletter Dealbreaker sein. Und ich verstehe es. Der Start ist sehr langsam, und die ersten Stunden bestehen aus viel Wiederholung und einem echten Hamsterrad-Gefühl.

Die Belohnungen zwischen Niederlagen fühlen sich einfach nicht ganz so bedeutend an, wie man vielleicht gehofft hätte. Und obwohl sie sich nach einer Weile summieren, bekommt man nie diesen Wow-Moment, in dem ein Upgrade das Gameplay auf ein neues Niveau hebt. Denn eines ist klar: Overtime ist deutlich härter als das erste Huntdown und viel härter.

"Sag Hallo zu meinem kleinen Freund."

Die Wahrheit ist, es kann ziemlich mühsam sein, sich durch ein ganzes Level zu kämpfen, nur um dann von einem Boss völlig zerschlagen zu werden und dann fast nichts aus dem Aufwand zu bekommen. Aber sicher, das gehört zum Genre, und darin liegt der einzigartige Reiz, der der sogenannte Ruhm von Roguelite-Spielen ist. Man liebt es entweder oder hasst es, und Easy Trigger verdient definitiv Anerkennung dafür, dass es tatsächlich gewagt hat, das Ganze durcheinanderzubringen.

Wir müssen auch daran denken, dass Huntdown: Overtime sich schließlich noch im Early Access befindet und dies wahrscheinlich noch lange bleiben wird. Das Team war außerdem sehr transparent darüber, dass das Feedback der Spieler ein wesentlicher Bestandteil der zukünftigen Gestaltung des Spiels sein wird, basierend auf dem bestehenden Rahmenwerk. Das gibt Hoffnung für die Zukunft.

Denn auch wenn Easy Trigger hier nicht so richtig getroffen hat wie beim ersten Huntdown, gibt es dennoch viel zu lieben für diejenigen, die – wie ich – eine fast ungesunde Vorliebe für die 80er und seitlich scrollende Pixel-Action hegen. Huntdown ist an den Rändern rauer, etwas weniger poliert und derzeit etwas unnötig herausfordernd. Aber es ist auch herrlich süchtig machend, unglaublich schön und bietet wirklich intensive Action, einen großartigen Soundtrack und jede Menge Attitüde. Und das bringt viel.