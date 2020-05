Hunt: Showdown unterstützt endlich Crossplay zwischen Xbox One und PS4

Crossplay ist eine der gefragtesten Funktionen von aktuellen Online-Spielen und obwohl sich Sony dem Trend lange nicht anschließen wollte, mussten sie angesichts der wütenden Fortnite-Fans ihre Meinung letztlich doch überdenken. Seitdem wurde plattformübergreifendes Zusammenspielen in immer mehr Spielen ermöglicht und neuerdings zählt auch das aktuelle Projekt von Crytek dazu. Die Entwickler haben via Twitter bestätigt, dass Update 1.3 für das PvPvE-Actionspiel Hunt: Showdown die Konnektivität zwischen den beiden Konsolensystemen ermöglicht. Spieler auf Xbox One und Playstation 4 dürfen also ab sofort miteinander spielen. Mehr Infos zur aktuellen Spielversion findet ihr auf Reddit.