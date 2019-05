Hunt: Showdown über Game Preview auf Xbox One gestartet

Crytek hat ihre Multiplayer-Kopfgeldjagd Hunt: Showdown auf die Xbox One gebracht. Das Spiel lässt sich ab sofort kaufen und über das "Game Preview"-Programm der Konsole nutzen. Das Multiplayerspiel wirft Zweierteams in eine kompetitive Umgebung, in der sie Monster und gegnerische Spieler abwehren müssen. Die Bauernhöfe und Sümpfe von Louisiana wurden nämlich von gefährlichen Kreaturen überrannt und wer sich nicht verteidigen kann, verliert sowohl Charakter als auch Ausrüstung. Die gesammelten Erfahrung wird aber an den nächsten Jäger weitergegeben. Hunt: Showdown bietet wechselnde Tageszeiten, zwei Hauptbosse, zwei Karten und einen Spielmodus (Schnellsuche). 30 Euro kostet der Titel, solange er noch in dieser frühen Phase steckt.

