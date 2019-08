Hunt: Showdown ist auf PS4 Pro und Xbox One X auf 30 fps begrenzt

Hunt: Showdown erhält noch in diesem Jahr den Status der Launch-Version, der Titel wird demzufolge mit neuen Features aktualisiert und wird somit offiziell auf Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht. Crytek hat im Gespräch mit WCCFTech jedoch bestätigt, dass das Spiel zwar super hübsch ist, aber selbst auf den leistungsstärkeren Konsolen-Upgrades PS4 Pro und Xbox One X lediglich mit einer Bildwiederholrate von 30 Frames in der Sekunde läuft.

Diese Konsolenversionen sind generell 30 fps begrenzt, allerdings wurden visuelle Verbesserungen vorgenommen, die nur auf den leistungsstärkeren Plattformen dargestellt werden. Gleichzeitig haben die Entwickler erklärt, dass sie derzeit die Möglichkeiten der Implementierung von Crossplay zwischen PS4 und Xbox One "untersuchen". Genauere Infos dazu gibt es aber noch nicht.