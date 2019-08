Hunt: Showdown bringt neues DLC aus Early-Access-Entwicklung mit

Cryteks asymmetrisches Actionspiel Hunt: Showdown ist diese Woche offiziell auf dem PC erschienen, die Early-Access-Phase liegt somit offiziell hinter dem Projekt (obwohl der Titel noch nicht auf Xbox One oder PS4 erschienen ist). Zum PC-Launch hat der Publisher einen neuen Trailer veröffentlicht, der euch von den Qualitäten des Spiels überzeugen soll. Außerdem wurde ein erstes DLC vorgestellt, namens The Legends of the Bayou. Für einen Zehner bekommt ihr zwei neue legendäre Jäger (Bone Doctor und die Weird Sister) und ein Paar einzigartige Waffen, sowie 500 Einheiten der Premiumwährung.

"Die Entwicklung von Hunt: Showdown war vollständig von der Community bestimmt und das war für das gesamte Team eine lohnenswerte Erfahrung", erinnert sich der Produzent Fatih Özbayram in der Pressemitteilung. "Zusammen mit der Community konnten wir das unterhaltsame, spannende und unvergessliche Spielerlebnis schaffen, das wir uns vorgenommen hatten. Zum Beispiel war es eine Anfrage der Community, die uns dazu inspirierte, neben vielen anderen Features auch Dreierteams zu Hunt[: Showdown] hinzuzufügen." meint Özbayram. "Ein großes Dankeschön geht an alle, die uns während des gesamten Entwicklungsprozesses unterstützt haben - ohne euch hätten wir das nicht geschafft."

Das Game kostet 40 Euro und soll in den kommenden Wochen auch auf Xbox One und PS4 verfügbar werden.

