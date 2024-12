Hunt: Showdown 1896 und For the King II diese Woche im Game Pass

HQ

Als wir letzte Woche im Dezember enthüllten, welche Spiele Microsoft für Game Pass veröffentlichen wird, fügten wir hinzu, dass wir vermuten, dass die Liste während der Game Awards weiter wachsen wird.

Microsoft wollte nicht einmal so lange warten, um Abonnenten zu verwöhnen, und am Wochenende wurde angekündigt, dass diesen Donnerstag zwei Neuzugänge kommen werden. Das eine ist Cryteks bleilastiger Monstertöter Hunt: Showdown 1896 und das andere ist das Fantasy-Rollenspiel For the King II.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass am Freitag während der Game Awards, die um 01:00 Uhr GMT / 02:00 Uhr MEZ / 03:00 Uhr EET beginnen, etwas anderes präsentiert wird.

Hunt: Showdown 1896