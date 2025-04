Hungrige Hunde jagen Influencer in der Sendung "A Breed Apart" im Mai

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen gruseligen Film sind, den Sie sich ansehen können, könnte dieser Mai die perfekte Option sein. Lionsgate hat einen ersten Blick auf einen kommenden Horrorfilm geworfen, den das Unternehmen direkt auf digitale und On-Demand-Dienste bringt, und zwar unter dem Namen A Breed Apart.

Aufbauend auf dem Kultklassiker The Breed folgt dieser Film einer Gruppe von Influencern, die erkennen, dass ihnen ein Wochenende aus der Hölle bevorsteht, nachdem sie auf eine luxuriöse Privatinsel eingeladen wurden, auf der die Dinge weit von dem entfernt sind, was sie auf den ersten Blick scheinen. Im Grunde genommen ist das, was ursprünglich wie die perfekte Gelegenheit zur Erstellung von Inhalten aussah, zu einem Albtraum geworden, da die Influencer in die Wildnis geschickt werden und gezwungen sind, sich gegen ein Rudel hungriger und wilder Hunde zu verteidigen.

A Breed Apart mit Hayden Panettiere, Virginia Gardner, Grace Caroline Currey und anderen in den Hauptrollen und wird am 16. Mai auf Abruf angeboten. Den Trailer zum Film und seine Zusammenfassung können Sie unten sehen.

"Wenn Violet eine Einladung auf eine private Insel mit einigen der berühmtesten Social Influencer der Welt annimmt, erwartet sie ein Wochenende mit unvergleichlichen viralen Möglichkeiten. Schon bald wird sie Teil ihrer eigenen schrecklichen Reality-Show, in der die Gäste gegeneinander antreten, um die legendären menschenfressenden Hunde der Insel einzufangen, bevor sie den monströsen Hunden zum Opfer fallen."