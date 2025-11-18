Hunderttausende von Reisen wurden aufgrund der Spannungen zwischen China und Japan um Taiwan abgesagt

HQ

Die Spannungen zwischen China und Japan um Taiwan haben massive Reiseausfälle ausgelöst, wobei chinesische Touristen Berichten zufolge innerhalb von nur drei Tagen rund 500.000 Flüge nach Japan gestrichen haben. Chinesische Fluggesellschaften, darunter die staatlichen Fluggesellschaften, boten kostenlose Stornierungen an, während Berichte darauf hindeuten, dass auch einige Visabearbeitungen und kulturelle Austausche ausgesetzt wurden.

Japans Premierministerin Sanae Takaichi hatte gesagt, das Land könne militärisch eingreifen, falls China Taiwan angreifen sollte, was in Peking Wut auslöste. Der diplomatische Streit hat Japan dazu veranlasst, hochrangige Beamte nach China zu entsenden, um die Spannungen zu entschärfen, während chinesische Staatsmedien und soziale Netzwerke nationalistische Stimmungen anheizen.

Die Absagen haben den japanischen Tourismus- und Einzelhandelssektor getroffen, und die Filmveröffentlichungen in China wurden verschoben. Analysten bezeichnen dies als die größte Massenflugabsage von China nach Japan seit der frühen Covid-Pandemie, doch wahrscheinlich wird es Chinas inländische Reisebranche nicht drastisch beeinträchtigen.

Die japanischen Behörden haben ihre Bürger in China gewarnt, angesichts der zunehmenden anti-japanischen Stimmung Vorsicht walten zu lassen. Beide Regierungen scheinen nach Wegen zu suchen, um eine weitere Eskalation des Streits zu verhindern, doch Takaichi hat sich geweigert, ihre Kommentare zu einer möglichen militärischen Beteiligung zurückzunehmen.