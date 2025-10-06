Hunderte nach Schneesturm auf dem Mount Everest eingeschlossen

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass ein heftiger Schneesturm Hunderte von Wanderern auf dem Mount Everest gestrandet hat, nachdem während der chinesischen Nationalfeiertagswoche ein Unwetter über den Himalaya hinweggefegt ist. Die Rettungsaktionen sind noch im Gange, viele Trekker wurden bereits in Sicherheit gebracht, während andere auf den östlichen Routen des Berges festsitzen. Der Schneesturm schlug ohne Vorwarnung zu, begrub die Lager unter dickem Schnee und zwang die Teams, in überfüllten Zelten Schutz zu suchen. Die lokalen Behörden haben seitdem den Zugang zur Everest Scenic Area gesperrt, da die Rettungskräfte weiterhin mit rauen Winden und starkem Schneefall kämpfen, um die Menschen zu erreichen, die noch auf eine Evakuierung warten.