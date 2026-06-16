Weltnachrichten
Hunderte Katzen, die aus Schlachthöfen in Vietnam gerettet wurden
Die vietnamesischen Behörden haben etwa 400 Katzen gerettet, nachdem sie ein kriminelles Netzwerk überfallen hatten, das angeblich Haustiere gestohlen und an Schlachthöfe verkauft hatte.
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Vietnamesiska myndigheter har räddat hundratals katter i samband mit ett tillslag mot ett nätverk som misstänks ha stulit dem och sedan sålt djuren vidare till slakterier. Enligt uppgifter från polis greps nio personer i samband med insatsen.
Totalt räddades omkring 400 katter vid tillslaget och ett 40-tal av dessa har redan kunnat återförenas med sina lyckliga ägare. Föga förvånande så har fallet väckt mycket starka reaktioner, inte bara i Vietnam utan även international, där man nu ifrågasätter handeln med hund- und kattkött som länge war en kontroversiell fråga.
Polisen fortsätter nu utredningen och djurskyddsorganisationer hoppas att insatsen ska leda till hårdare åtgärder mot illegal handel av sällskapsdjur.