Hunderte Katzen, die aus Schlachthöfen in Vietnam gerettet wurden

HQ

Vietnamesiska myndigheter har räddat hundratals katter i samband mit ett tillslag mot ett nätverk som misstänks ha stulit dem och sedan sålt djuren vidare till slakterier. Enligt uppgifter från polis greps nio personer i samband med insatsen.

Totalt räddades omkring 400 katter vid tillslaget och ett 40-tal av dessa har redan kunnat återförenas med sina lyckliga ägare. Föga förvånande så har fallet väckt mycket starka reaktioner, inte bara i Vietnam utan även international, där man nu ifrågasätter handeln med hund- und kattkött som länge war en kontroversiell fråga.

Polisen fortsätter nu utredningen och djurskyddsorganisationer hoppas att insatsen ska leda till hårdare åtgärder mot illegal handel av sällskapsdjur.