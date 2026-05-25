Hund schießt versehentlich mit der Schrotflinte, verletzt Frau in Nebraska

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Eine Frau wurde am Samstag verletzt, als ein Hund es schaffte, eine Schrotflinte aus einem Auto vor einer Tankstelle in Scottsbluff, Nebraska, abzufeuern. Der Fahrzeugbesitzer hatte an einem Kiosk angehalten, und ein Beifahrer stand draußen, während der Hund mit der geladenen Schrotflinte auf dem Rücksitz saß. Laut Polizei drückte der Hund den Abzug, während er sich auf dem Rücksitz bewegte, wodurch die Waffe durch die Beifahrertür feuerte.

Die Frau wurde von den Schrotkugeln am Oberarm getroffen und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht; ihre Verletzungen werden jedoch nicht als lebensbedrohlich beschrieben. Die Polizei von Scottsbluff erklärt, dass die Ermittlungen noch andauern. Sie haben die Bewohner auch daran erinnert, dass es im Bundesstaat illegal ist, geladene Schrotflinten in Fahrzeugen zu transportieren.