Humberly Gonzalez würde gerne Star Wars Outlaws Kay Vess in die Live-Action bringen

HQ

Es ist nicht gerade ungewöhnlich, dass die Schauspieler hinter Star Wars Videospiel-Protagonisten die Chance haben wollen, ihre Charaktere in die weit, weit entfernte Live-Action-Galaxie zu bringen. Wir haben gesehen, wie Cameron Monaghan, der Cal Kestis in den Star Wars Jedi -Spielen spielt, viele Male erklärte, dass er auf die Berufung wartet, und jetzt will Humberly Gonzalez, der Darsteller hinter Star Wars Outlaws ' Kay Vess, auch einen Versuch in der Live-Action unternehmen.

Im Gespräch mit VGC bestätigte Gonzalez kürzlich sein Interesse an der Verkostung der Live-Action-Gewässer, indem er erklärte: "Absolut. Wenn ich sehe, wie eine tatsächliche menschliche Verbindung zur Welt aussehen könnte, weiß ich, dass ich die Fähigkeiten habe, das in das wirkliche Leben umzusetzen."

Da Star Wars Outlaws zwischen Empire Strikes Back und Return of the Jedi angesiedelt ist, glaubst du, dass es noch Platz für Kay Vess gibt, in der Live-Action Star Wars aufzutreten? Vielleicht könnte der Lando-Spin-off-Film von Donald Glover ein Top-Kandidat sein?