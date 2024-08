Humberly González: "Kay Vess hätte Greedo zuerst erschossen"

HQ

Wer hat zuerst geschossen, Han oder Greedo? Es ist sehr, sehr klar, dass Harrison Ford keine Antwort darauf gibt, also haben wir uns an unsere anderen Lieblingsschurken gewandt, um zu erfahren, was sie tun würden. Humberly González hat sich kürzlich auf der Gamescom mit unserem David Caballero zusammengesetzt, um über Kay Vess zu sprechen, einschließlich der Frage, wie sie mit Greedo umgegangen wäre.

"Weißt du was, denn Kay Vess weiß nicht wirklich, was sie tut, sie ist eine Fotografin in der ersten Person." sagte González. "Selbst wenn sie auf die falsche Person schießt, sagt sie: 'Ich werde mich schützen und das wirst du im Spiel sehen. Jedes Mal, wenn sie einen neuen Raum betritt und nicht weiß, wer sie sind, ist sie ständig wie eine sofortige Waffe, eine sofortige Waffe und sie sagen: 'Chill woman'."

Also, im Grunde, pass auf Kay Vess auf, es sei denn, du kennst sie. Es ist schön, einen Charakter zu sehen, der vielleicht nicht alles in seiner Macht Stehende tut, um eine friedliche Lösung für alles zu finden, und es wird sicherlich die Absichten vieler Spieler widerspiegeln, wenn sie die offene Welt von Star Wars Outlaws erkunden. Viele von uns werden zuerst schießen und dann Fragen stellen.

Schauen Sie sich das vollständige Interview unten an: