Humanoide Roboter könnten laut Tech-CEO die neue Abschreckung gegen einen Krieg sein

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Moderne Kriegsführung hat bereits viele persönliche Aspekte des Krieges entfernt. Drohnen- und Raketenangriffe haben weiterhin verheerende Auswirkungen auf Menschen und Städte, aber der Einsatz von Bodentruppen hat im Laufe der Zeit abgenommen. Das könnte sich ändern, aber es wären keine Menschen, die die Stiefel auf den Boden setzen.

Das ist jedenfalls in Sankaet Pathaks Vision für die Zukunft. Der CEO und Mitbegründer des Start-ups Foundation Robotics arbeitet derzeit an einem zweiten Modell des Phantom-Roboters, einer Maschine, die nicht nur für den zivilen Gebrauch, sondern auch als militärisches Werkzeug konzipiert ist.

Foundation Robotics behauptet, das einzige US-Unternehmen zu sein, das sich auf die Entwicklung von Robotern für ein breites Spektrum militärischer Anwendungen spezialisiert hat. Im Gespräch mit der BBC erklärte Panthak, er glaube, dass "Frontwaffenisierung" und die Bewaffnung von Robotern Kollateralschäden verringern und menschliche Soldaten aus der Gefahrenzone halten könnten. Panthak sagt, China verfolgt diese Technologie bereits, und es wird Zeit, dass der Westen Schritt hält.

Im Moment ist die Technologie einfach nicht vorhanden, um Legionen autonomer Soldaten zu haben. Die Funktionalität der Hände des Phantoms muss verbessert werden, er braucht eine stärkere Batterie und die Fähigkeit, wieder aufzustehen, wenn er umfällt. Neue Modelle werden die Formel von Foundation verbessern, aber wir müssen uns wahrscheinlich nicht so bald um Robotersoldaten Sorgen machen.