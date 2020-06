Humankind via OpenDev-Anmeldung frühzeitig spielen, Veröffentlichung auf 2021 verschoben

Das Team von Amplitude Studios hat am Wochenende ihr bevorstehendes 4X-Strategiespiel Humankind verschoben. Eigentlich sollte der Titel noch dieses Jahr veröffentlicht werden, nun startet das Game erst 2021 auf dem PC. Damit Fans trotzdem etwas Positives aus dieser Nachricht herausziehen können, stellte der Entwickler eine Aktion namens OpenDev vor. Auf diesem Wege soll die eifrige Community in die aktive Entwicklung miteingebunden werden, denn im Wesentlichen verbirgt sich hinter diesem Begriff eine Art Early-Access-Phase, die euch schon vor der geplanten Veröffentlichung in drei verschiedenen Szenarien (Towers of Babylon, Battles of History und Hold the Fort) Einblick nehmen lässt. All diese Missionen werden im Laufe der nächsten Monate vorgestellt und sind jeweils nur eine kurze Zeit lang verfügbar. Wer trotzdem reinschauen möchte, informiert sich hier.