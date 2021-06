Humankind - nur noch eine weitere Partie

You're watching Werben

You're watching Werben

Eigentlich sollte Humankind schon Ende April erscheinen, doch dann wurde es noch einmal um einige Monate verschoben. Bis wir den neuen 4X-Strategietitel von Amplitude Studios endlich spielen können, dauert es aber noch eine Weile. Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, selbst Hand anzulegen und durfte mich fast durch das komplette Spiel spielen.

Das 4X-Genre steht für „Explore, Expand, Exploit und Exterminate" und die menschliche Geschichte ist ein perfektes Beispiel für diese Art von Strategiespiel. In Humankind schreiben wir die Geschichte der Menschheit neu und nutzen dabei Expansion, Diplomatie und Kampfgeschick, um unseren Willen durchzusetzen und andere Interessen zu unterdrücken. Genau wie Civilization läuft das Game in Runden ab und wenn wir alle Aktionen ausgeführt haben und unsere Runde abschließen, wird die Zeit ein wenig weitergedreht.

Das Spiel beginnt im Neolithikum, als die Menschheit langsam begann sich niederzulassen und Nahrung anzubauen. In diesem Zeitalter sorgen wir für das Wachstum unseres Stammes, indem wir wichtige und interessante Punkte auf der Karte erkunden. Im Gegenzug erhalten wir die nötige Nahrung und andere nützliche Ressourcen (wie Einfluss und Forschungspunkte) für unser Volk. Die „Kuriositäten" zu erkunden ist im Neolithikum von größter Wichtigkeit, denn das ist gleichzeitig auch die beste Quelle, um an „Zeitaltersterne" zu gelangen, mit denen wir ins nächste Menschheitszeitalter voranschreiten können.

Diese Sterne sind die Belohnung für das Erreichen bestimmter Meilensteine. Im Neolithikum bekommen wir diese Einheiten, sobald wir vier unterschiedliche Stämme haben oder zwei verschiedene Tiere erlegen. Darin unterscheidet sich Humankind von anderen Strategiespielen, denn die Zeitlinie schreitet nur voran, wenn wir die benötigte Zahl an Sternen zusammenhaben. Erfüllen wir die nötigen Bedingungen, können wir direkt ins nächste Zeitalter wechseln oder noch etwas warten, um weitere Sterne zu verdienen, was unseren Ruhm weiter erhöht.

Ruhm ist ein weiteres Element, durch das sich Humankind von anderen Spielen unterscheidet. Es ist eine Möglichkeit zu sehen, wie aktiv eine Zivilisation im Lauf des Spiels gewesen ist. Es ist nicht zwingend eine Siegesbedingung, aber wenn sich ein Spieler die Mühe macht und zusätzliche Sterne sammelt, Weltwunder baut oder Naturwunder entdeckt (das sind nur einige der Möglichkeiten, um Ruhm zu erlangen), dann ist die Chance hoch, dass dieser/diese Spieler:in auch im Spiel große Macht und Bedeutung hat.

Bei jedem Fortschritt in der Menschheitsgeschichte dürfen wir eine Kultur wählen, die eine jeweilige Periode wiederspiegelt. Dadurch definieren wir, welche Art von Zivilisation wir werden wollen. In der Antike können wir beispielsweise zwischen den Ägyptern, Babyloniern und den Mykenern wählen (um nur einige zu nennen). Jede Kultur hat eigene Boni, die Ägypter gelten zum Beispiel als gute Planer und bekommen in ihren Städten einen Produktionsbonus. Sie können außerdem die ägyptische Pyramide bauen und haben Zugang zur Markabata-Einheit. Die Römer sind hingegen stärker im Kampf und jede ihrer Armeen bekommt einen zusätzlichen Einheitenslot.

You're watching Werben

Das Einzigartige am Kultursystem ist, dass es unsere Zivilisation im Laufe des Spiels nicht komplett definiert. Mit jedem Zeitalter können wir neue Einflüsse wählen und wenn ihr nach der Antike genug davon habt, als Olmeke zu spielen, könnt ihr im nächsten Zeitalter euer Glück vielleicht mit den Griechen versuchen. Ihr behaltet bestimmte Boni, wenn ihr früherer Kulturen abgehackt habt und später auf fortschrittlichere Varianten wechselt, die teilweise aufeinander aufbauen. Ihr werdet im Spiel sechsmal wechseln können, denn genau so viele Zeitalter gibt es.

Was den Aufbau der Zivilisationen anbelangt, da unterscheidet sich Humankind nicht so sehr von anderen Spielen dieses Genres. Wir haben Städte, die wir durch Gebäude und Bezirke erweitern. Eben das Übliche und das gilt auch für den Technologiebaum. Ihr wählt die Technologie aus, die ihr als Nächstes erforschen wollt und wartet dann ein paar Züge darauf. Die Ähnlichkeit ist aber nicht unbedingt ein Kritikpunkt, denn sie erleichtert auch den Einstieg - zumindest für Kenner:innen des 4X-Genres.

Die rundenbasierten Kämpfe sind dagegen ein wenig anders. Euren Armeen steht eine vorgegebene Anzahl an Bewegungen pro Runde zu. Leider ist der Ausgang schon klar, bevor der Kampf beginnt, weil ihr deutlich sehen könnt, welche Werte eure und die gegnerischen Armeen aufweisen. Selbst wenn ihr bei den Werten nur minimal unterlegen seid, bleiben euch strategisch keine Möglichkeiten mehr.

Dann ist da noch die Diplomatie und mit der könnt ihr viel erreichen. Amplitude hat sich offensichtlich Mühe mit diesem Aspekt des Spiels gegeben, aber er wirkt auch ziemlich komplex. Ihr habt etliche Optionen, aber ohne tieferes Verständnis vom Spiel werdet ihr hier nur wenig erreichen können.

In Humankind habt ihr außerdem noch einen Avatar, den ihr anpassen könnt und der mit der Zeit auch die Kulturen widerspiegelt, die ihr häufig einsetzt. Eure Freunde können euren Avatar als ihre Gegner im Spiel benutzen, was dem Titel zusätzliche Persönlichkeit verleiht.

Humankind hat das Potential, sich unter den Besten der 4X-Strategiespiele wiederzufinden. Ob es Genre-Legende wie Civilization letztlich vom Thron stoßen kann, muss sich erst noch zeigen, aber wir freuen uns schon darauf.